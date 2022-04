Von Solidarność bis zum Ukraine-Krieg

Zwei Papst-Bücher über Johannes Paul II. und Franziskus

Patrick Mensel

Der Pakt gegen den Papst: Franziskus und seine Feinde im Vatikan

Im Zuge des Ukraine-Krieges hat der Vatikan wieder an Bedeutung gewonnen. Der Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, bat unlängst den Papst um Beistand, er möge nach Kiew reisen, um durch seine Anwesenheit weiteren Beschuss zu verhindern. Papst Franziskus wird sicher alles in seiner Macht Stehende tun. Was allerdings die wenigsten wissen, ist der Umstand, dass er selbst im Vatikan einen harten Konflikt austragen muss. Papst Franziskus rüttelt die Weltbevölkerung gerne auf und solidarisiert sich mit den Armen. Er hat viele Reformen auf den Weg gebracht und Privilegien reicher Kirchenfürsten beschnitten. Damit hat Papst Franziskus sich viele Feinde im Vatikan gemacht. Es gibt einen Zirkel im Vatikan, der bis in die höchsten Ämter der katholischen Kirche reicht und den Papst loswerden möchte. Für dieses Ziel ist ihnen kein Mittel zu schäbig. Vatikan-Insider Andreas Englisch kennt sich in den Machtzirkeln der katholischen Kirche aus wie kein Zweiter. Er hat zahlreiche Publikationen zu diesem Thema vorzuweisen und weiß im Ränkespiel der Kardinäle den Überblick zu behalten. Wer die oftmals verdeckte Seite des Vatikans sehen will und wer begreifen möchte, unter welchem Druck Papst Franziskus – nicht nur wegen der Ukraine – steht, der sollte dieses Buch aus dem C. Bertelsmann Verlag unbedingt lesen. Andreas Englisch hat wieder alle Register gezogen und eine richtig gute Recherche abgeliefert. Für Interessierte ein absolutes Muss!

Johannes Paul II.: Der Papst, der aus dem Osten kam

Der Jahrhundertpapst Johannes Paul II. zieht noch heute die Leute in seinen Bann. Selbst Atheisten zollen ihm Respekt und würdigen seinen Einsatz gegen die UdSSR und die Unterstützung der Solidarność. Auch 17 Jahre nach seinem Tod reißen die Publikationen über ihn nicht ab. Der C.H.Beck hat eine neue Biographie über Karol Wojtyla herausgegeben, die aus der Feder von Matthias Drobinski und Thomas Urban stammt. Herausgekommen ist ein sehr interessantes Werk über den ersten polnischen Papst. Während seines langen Pontifikats geschahen viele Kriege und Krisen. Auch das Attentat, verübt von Ali Agca, wird durchleuchtet. Es ist schade, dass auch heute noch viele Fragezeichen hinter diesem feigen Anschlag stehen. Restlos wird dieser Attentat-Komplex wohl nie in der Öffentlichkeit aufgeklärt werden. Hingegen ist es schön zu sehen, dass auch in der heutigen Zeit noch namhafte Biographien über Johannes Paul II. entstehen. Wer mehr über das Leben und Wirken des wohl bekanntesten Polen erfahren möchte, dem sei das Werk von Drobinski / Urban wärmstens empfohlen. Neue Sichtweisen, wie z. B. der Missbrauchsskandal und dessen Auswirkungen, werden präsentiert, um ein umfassendes Bild zu liefern. Diese neue Biographie hat die Messlatte für zukünftige Wojtyla-Biographien sehr hoch gehängt.

Der Pakt gegen den Papst: Franziskus und seine Feinde im Vatikan

Andreas Englisch

C. Bertelsmann Verlag, 2020

ISBN-10: 3570103684

ISBN-13: ‎978-3570103685

Johannes Paul II.: Der Papst, der aus dem Osten kam

Matthias Drobinski, Thomas Urban

C.H.Beck, 2020

ISBN-10: 3406749364

ISBN-13: 978-3406749360