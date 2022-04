Übersichtliches Praxiswerk

Das neue Kinder- und Jugendstärkungsgesetz – erklärt in zehn Kapiteln

Florian Wörtz

Nachdem bereits in der vorvergangenen Legislaturperiode eine Reform des SGB VIII geplant war und kurz vor Ende der Legislaturperiode abgesetzt wurde, konnte der Bundestag in der letzten Legislaturperiode dann doch kurz vor Ende und vor den Wahlen die geplante tiefgreifende Reform des SGB VIII umsetzen. Umgesetzt wurde mit dem KJSG vor allen die Stärkung der Rechte der Betroffenen und der Rechte von Careleavern, die inklusive Weiterentwicklung und die Änderungen im Kinderschutz. In insgesamt zehn Kapiteln wird das neue Kinder- und Jugendstärkungsgesetz dargestellt. Es beginnt bei der Neuausrichtung der Kinder- und Jugendhilfe und geht über die Inklusion, bedarfsgerechte Hilfen oder Kinderschutz zu einem abschließenden Kapitel über Statistik, Sorgerechtserklärung und Aufarbeitung. Nach dem jeweiligen neuen Paragraphen wird der Regierungsentwurf in der Bundestagsdrucksache dargestellt. Immer wieder sind in Synopsen alte und neue Gesetzeslage gegenübergestellt. Hintergrund und Regelungsgehalt werden im Text ausführlich erörtert. Das Nomos-Praxiswerk eignet sich für alle in der Kinder- und Jugendhilfe tätigen Berufsträger, die sich eingehend mit der Reform beschäftigen wollen. Es lässt sich leicht lesen und ist sehr übersichtlich.

Meysen, Thomas / Lohse, Katharina / Schönecker, Lydia / Smessaert, Angela (Herausgeber): Das neue Kinder- und Jugendstärkungsgesetz – KJSG, Nomos-Verlag, 334 Seiten, 1. Auflage 2022, ISBN: 978-3-8487-7215-5, 44,- €