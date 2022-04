Sofort aufhören mit dem Schwulst!

„Klares Deutsch für Juristen“ von Michael Schmuck in 5. Auflage

Florian Wörtz

In der mittlerweile 5. Auflage und im Vergleich zur Erstauflage immer wieder erweitert präsentiert sich dieses Werk zur Anleitung einer klaren und verständlichen Juristensprache. Der Untertitel „Vom Schwulst zur klaren Formulierung“ ist bereits der programmatische Ansatz. Michael Schmuck ist sowohl Journalist als auch Rechtsanwalt. Mit diesem Werk gibt er den Lesern einen praktischen Handlungsleitfaden wie man in wenigen Schritten eine klare und verständliche Sprache verwendet. Nach 10 Tipps für ein klares Deutsch wie etwa das Wichtige nach vorn stellen oder die Enthaltsamkeit bei Fremdwörtern und Fachbegriffen und einem Kapitel über die Textgliederung folgt ein Kapitel mit Praxisübungen. Das Buch wird abgerundet mit einem Kapitel über Briefmuster und den Grundlagen der Pressearbeit. Das Buch ist damit nicht nur eine kurzweilige Lektüre, sondern auch ein Arbeitsbuch, das bei Beherzigung der zahlreichen Tipps zu unmittelbaren Erfolgen in der eigenen Sprachkompetenz führt.

Alles in allem ein sehr zu empfehlendes Werk, das man sich als Pflichtlektüre für alle Juristen wünscht.

Schmuck, Michael: Klares Deutsch für Juristen, Otto-Schmidt-Verlag, 5. Auflage 2021, ISBN 978-3-504-64412-3, 161 Seiten, 24,80 €