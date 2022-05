Was nix koschded, isch nix wert

„Grundlagen des Kostenrechts – RVG“ von Michael Scherer in 19. Auflage

Florian Wörtz

„Grundlagen des Kostenrechts – RVG“ ist ein kombiniertes Lehr-, Nachschlage- und Übungsbuch zum Thema Kostenrecht/RVG. Wer einen didaktischen Einstieg in diese Thematik sucht, der wird hier fündig. Auf über 600 Seiten bietet dieses Buch zahlreiche Erklärungen, Muster und Übungen. Wird dieses Buch durchgearbeitet, so darf man sich sehr vertraut mit dem RVG und dem Kostenrecht fühlen. Es ersetzt damit so manches Webinar oder Seminar, das einzelne Bereiche abdeckt, aber in dieser Tiefe kein Vergleich ist.

Scherer, Michael: Grundlagen des Kostenrechts – RVG, Deutscher Anwaltverlag, 19. Auflage 2022, 632 Seiten, ISBN 978-3-8240-1666-2, 39,- €