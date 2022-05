Kinder- und Jugendhilfe

Der Kunkel/Keppert/Kurt Lehr- und Praxiskommentar SGB VIII

Florian Wörtz

Die umfangreiche Reform des SGB VIII noch kurz vor Ende der letzten Legislaturperiode brachte zahlreiche Änderungen mit sich. Die Neuauflage des „Kunkel“ greift all diese Änderungen auf. Insgesamt 25 Bearbeiter aus Wissenschaft und Praxis stehen hinter diesem Kommentar. Die Kommentierung selbst ist so strukturiert, dass ein schnelles Auffinden und ein schneller Zugriff gewährleistet ist. Nach dem Gesetzestext kommt ein Inhaltsverzeichnis mit Verzeichnis der Randnummern. Der Kommentierung wird zumeist ein einführender Abschnitt zur Bedeutung und Stellung der Rechtsvorschrift vorangestellt. In der Kommentierung selbst finden sich dann zahlreiche weiterführende Verweise auf Literatur und Rechtsprechung.

Mit dem „Kunkel“ ist man bestens für die Praxis der Kinder- und Jugendhilfe ausgestattet. Der Kommentar ist eine sehr zuverlässige und gute Stütze in der Materie.

Kunkel, Peter-Christian / Kepert, Jan / Pattar, Andreas Kurt: Lehr- und Praxiskommentar Sozialgesetzbuch VIII Kinder- und Jugendhilfe, Nomos-Verlag, 8. Auflage 2022, ISBN 978-3-8487-6358-0, 98,- €