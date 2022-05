Wenn der Pflichtteil ruft

Der NomosKommentar „Pflichtteilsrecht“ von Dauner-Lieb in 3. Auflage

Rainer Stumpf

„Im Erbenland Deutschland“, so heißt es im Vorwort der Herausgeber des Nomos-Kommentars „Pflichtteilsrecht“, dessen nunmehr 3. Auflage wir druckfrisch in den Händen halten, „nimmt auch die Zahl der Rechtsstreitigkeiten zum Thema Erbschaft ständig zu“. Und nicht ohne Süffisanz fügen sie noch hinzu: „Erben und anständig bleiben gehört offenbar zu den schwierigsten Dingen im Leben.“ Denn wo viel vererbt wird, da wird selbstredend auch gerne mal jemand enterbt, was dann regelmäßig dessen Pflichtteilsansprüche auf den Plan ruft. Doch nicht erst nach dem Erbfall, sondern oftmals schon in dessen Vorfeld spielen Pflichtteilsansprüche eine gewichtige Rolle, etwa im Rahmen der vorsorgenden Erbschaftsplanung. Hier berichten die Herausgeber von unzähligen Versuchen, pflichtteilsberechtigte Personen zu „umgehen“, etwa durch Scheinverkäufe, heimliche Geldschenkungen und sonstiges Beiseiteschaffen von Vermögenswerten, das mitunter sogar strafrechtliche Relevanz haben kann.

Verstöße gegen das Pflichtteilsrecht können also tiefgreifende Auswirkungen auf die gesamte Architektur letztwilliger Verfügungen haben. Die wissenschaftlich fundierte wie praxisorientierte Kommentierung dieses zentralen Bereichs des Erbrechts mit allen pflichtteilsrechtlichen Normen des BGB und anderer wichtiger Gesetze sorgt für Rechtsklarheit und -sicherheit bei allen Nutzern dieses Werkes. Ergänzende Fachbeiträge geben außerdem vertiefend Auskunft über Querschnittsthemen von Erbschaftsvertrag über Pflichtteilsminimierung und Steuerrecht bis hin zum Gebührenrecht.

Die Neuauflage dieser Kommentierung berücksichtigt sämtliche wichtigen Entscheidungen, z.B. zu ehebezogenen Zuwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung, zu Mitwirkungspflichten oder Vollstreckung der Verpflichtung zur Vorlage eines notariellen Nachlassverzeichnisses, Pflichtteilsstrafklauseln, Verjährung ausgleichpflichtiger Zuwendungen sowie zur Anerkenntnis im Auskunftsprozess.

Als Zielgruppe dieser Publikation hat das Herausgeberteam Rechtsanwälte, Notare und Steuerberater, aber auch sonstige Berater im Auge, die im Rahmen der Vermögensnachfolge tätig sind. Insbesondere soll der Kommentar aber den Richtern im Streit nach dem Erbfall als Entscheidungshilfe dienen.

Fazit: Dem fünfzehnköpfigen Bearbeiter-Team, das aus erfahrenen Professoren, Anwälten und Notaren besteht, ist auch diesmal wieder eine Kommentierung auf höchstem fachlichen Niveau gelungen.

Dauner-Lieb, Grziwotz, Herzog (Hrsg.)

Pflichtteilsrecht: Bürgerliches Recht, Prozessrecht, Wirtschaftsrecht (Handkommentar)

Nomos Verlag, 3. Auflage 2022

945 Seiten; 119,00 Euro

ISBN: 978-3-8487-7225-4