Kompaktes Standardwerk

Der Herzog-Kommentar zum Geldwäschegesetz in 4. Auflage

Pinar Karacinar-Gehweiler

Der Geldwäschebekämpfung innerhalb der EU wurde 2021 durch den europäischen Rechnungshof ein verheerendes Zeugnis ausgestellt. Insbesondere wurde Deutschland auf schwere Versäumnisse hingewiesen. Auch wenn sich über die Regelungen des Geldwäschegesetzes streiten lässt, ist insbesondere die unwirksame Geldwäscheaufsicht ein Hauptkritikpunkt. Hier gibt es erheblichen Verbesserungsbedarf, der sich nicht nur auf das fehlende Personal zurückführen lässt. Der Verbesserungsbedarf spiegelt sich auch auf EU-Ebene durch die stetigen Verbesserungen und Aktualisierungen der Geldwäscherichtlinie wider.

Der aktuell in vierter Auflage vorliegende Kommentar von Felix Herzog zum Geldwäschegesetz aus dem Beck-Verlag ist ein Standardwerk, das nicht nur zur Grundausstattung von Gerichten, sondern auch im Kontext von im Bereich Geldwäsche tätigen Personen zählt. Der Kommentar erläutert auf 1773 Seiten das Geldwäschegesetz unter Berücksichtigung der 5. und aktuellen EU-Geldwäscherichtlinie und ihrer Umsetzung. Daneben sind auch relevante Vorschriften des Kreditwesengesetzes (KWG), des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes (ZAG) und zwei Paragrafen des Strafgesetzbuches enthalten.

Neu kommentiert wurden in der 4. Auflage unter anderem die verstärkten Sorgfaltspflichten bei Geschäftsbeziehungen mit Hochrisikoländern, die Sorgfaltspflichten für Immobilienmakler, die Öffentlichkeit des Tranzparenzregisters und die Registrierungspflicht für geldwäscherechtlich Verpflichtete bei der Financial Intelligence Unit. Auch wenn der Kommentar keine Auszüge der Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin enthält, wurden diese in der Kommentierung berücksichtigt. In ihrer knapp 70-seitigen Einleitung tauchen die Bearbeiter Felix Herzog und Olaf Achtelik ausführlich in die Thematik der Geldwäsche ein. Eingehend werden die verschiedenen Phasen der Geldwäsche erläutert und praxisorientiert verschiedene Beispiele von Erscheinungsformen der Geldwäsche beschrieben. Auch wird an vielen Stellen themengerecht auf die Typologien der Financial Action Task Force verwiesen. Eine extensive Beschreibung der strafrechtlichen Dimension der Geldwäsche erspart den Lesern die zusätzliche Heranziehung eines Kommentars zum Strafgesetzbuch. Ein komprimierter lehrbuchartiger Einblick in die Historie vermittelt ein grundlegendes Verständnis für die Bekämpfung von Geldwäsche.

Kurzum handelt es sich um einen unverzichtbaren und informativen Kommentar, der alle relevanten Informationen enthält und als Standardwerk zum Geldwäschegesetz in keiner einschlägigen Bibliothek fehlen sollte. Trotz seiner Kompaktheit eignet er sich, dem handlichen Format sei Dank, auch ideal zum Mitnehmen.

Felix Herzog

Geldwäschegesetz (Kommentar)

Buch. Hardcover

4. Auflage 2020

C.H.BECK

ISBN 978-3-406-74552-2