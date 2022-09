Wenn die Realität die Phantasie übertrifft

Die Faszination für wahre Verbrechensfälle

Michael Stern

Verbrechen faszinieren. Sie stoßen ab und ziehen gleichzeitig an. Giuseppe Di Grazia, Redaktionsleiter von stern Crime, hat ein gelungenes Potpourri spektakulärer, wahrer Verbrechensfälle zusammengetragen. Die Variation ist breit hinsichtlich involvierter Gesellschaftsgruppen, Schauplätzen und Epochen. Sowohl der schon als klassisch zu bezeichnende Fall der deutschen und österreichischen Auswanderer auf der Galapagos-Insel Floreana, für die sich 1934 mit dem plötzlichen Verschwinden der extravagant-intriganten Baroness Eloise Wagner de Bousquet alles verändert, als auch der aufsehenerregende, über zwei Jahre geplante Bankraub in Steglitz im Jahr 2013 haben Eingang in die Sammlung gefunden.

Die Leser blicken in die Abgründe menschlicher Verhaltensweisen, werden Zeugen absoluter Grausamkeit und Perversion. Was alle Texte eint, sind die nüchterne Sprache und Darstellungsweise; nichts lenkt von den zutiefst erschütternden Taten ab.

Stern Crime – Wahre Verbrechen

Giuseppe Di Grazia

Penguin Verlag, 2021

‎320 Seiten

ISBN-10: 3328107959

ISBN-13: 978-3328107958