Sozialrecht ist, was Arbeit macht

Der Kreikebohm/Dünn-SGB IV-Kommentar in 4. Auflage

Rüdiger Rath

Wer sich ins Sozialrecht einarbeiten will, was ja in der anwaltlichen Praxis mitunter erforderlich ist, da es in der Juristenausbildung praktisch keine Rolle spielt, braucht erst einmal Orientierung, da das für dieses Rechtsgebiet einschlägige Gesetzbuch sich mittlerweile auf 13 Bände erstreckt, deren Systematik man gar nicht so leicht auf die Schliche kommt. Das Allgemeine steht, wie in anderen Rechtsgebieten auch, vor dem Besonderen. Jedoch tritt hier beides in jeweils abgestufter Form auf, vor allem das Allgemeine, das sich in einem Allgemeinen Teil an sich (SGB I), aber auch in den „Gemeinsamen Vorschriften für die Sozialversicherung“ (SGB IV) findet, also gewissermaßen einem Besonderen Teil des Allgemeinen oder vielleicht noch eher einem Allgemeinen Teil des Besonderen… Konkret gelten die Vorschriften des SGB IV für die gesetzliche Kranken-, Unfall- und Rentenversicherung sowie die soziale Pflegeversicherung, mit Einschränkungen auch noch für die Arbeitsförderung. Kurz gesagt, das SGB IV brauchen alle, die ansonsten mit dem SGB V, VI und VII hantieren.

Für die adäquate Kommentierung der durchaus sperrigen SGB IV-Vorschriften sorgt in nunmehr schon vierter Auflage der in der „Gelben Reihe“ des Beck-Verlags erschienene Kreikebohm/Dünn, der für die arbeits- und sozialrechtliche Praxis der Gerichte, Betriebe und Behörden die gemeinsamen Vorschriften der Sozialversicherung vorstellt, welche zentrale Abgrenzungs- und Verfahrensfragen regeln: sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, geringfügige Beschäftigung, selbstständige Tätigkeit, Arbeitsentgelt, Arbeitseinkommen und Gesamteinkommen, Umrechnung von ausländischem Arbeitseinkommen, Leistungen und Beiträge, Sozialversicherungsausweis, Meldepflichten des Arbeitgebers, Verfahren und Haftung bei der Beitragszahlung, Organisation der Sozialversicherung. Kompakt und praxisorientiert wendet er sich somit an die Arbeits- und Sozialgerichte, die Rechtsanwaltschaft und Fachanwaltschaft für Arbeits- und Sozialrecht, an Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften, Sozialbehörden und alle Einrichtungen und Dienste der Länder und Kommunen sowie der Wohlfahrtsverbände.

Die Neuauflage bringt den Kommentar auf den Bearbeitungsstand Januar 2022 und berücksichtigt bereits u.a. das Gesetz zur Ergänzung und Änderung der Regelungen für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen an Führungspositionen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst, das Gesetz zur Umsetzung der RL (EU) 2019/882 sowie das Zweite Bürokratieentlastungsgesetz. Fazit: Der Kreikebohm/Dünn sorgt für Durchblick im SBG IV.

Kreikebohm/Dünn

SGB IV – Sozialgesetzbuch. Gemeinsame Vorschriften für die Sozialversicherung (Kommentar)

Verlag C.H. Beck, 4. Auflage 2022

553 Seiten; 99,00 Euro

ISBN 978-3-406-78422-4