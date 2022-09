Nach vier Jahren wieder da

Der Eyermann-VwGO-Kommentar in 16. Auflage

Ludwig Deist

Ein besonderes Nischenprodukt unter den VwGo-Kommentaren und zugleich einer der traditionsreichsten seiner Art ist „der Eyermann“. Kaum jünger als die VwGO selbst hat ihm vor fast einem halben Jahrhundert der schlankere, kostengünstigere und oftmals aktuellere – weil öfter neu aufgelegte – Kopp (heute Kopp/Schenke) den Rang abgelaufen. Seitdem ist es um den Eyermann ruhiger geworden, aber es gibt ihn noch: als auf die Bedürfnisse für die Praxis zugeschnittene dickleibige und schwergewichtige Kopp-Alternative für Dickbrettbohrer gewissermaßen, denen die orangene Standard-Kommentierung zu sehr an der Oberfläche kratzt. Und nun, vier Jahre nach der Vorauflage (Justament berichtete) ist er wieder da. Mit 135 zusätzlichen Seiten und erweitert um die Kommentierung des Umweltrechtsbehelfsgesetzes sowie um einen Streitwertkatalog für die Verwaltungsgerichtsbarkeit. Über den obligatorischen Preissprung, der diesmal besonders ins Auge springt, sollte sich in unserer signifikant inflationären Gegenwart niemand mehr wundern. Zumal mit diesem Werk schließlich auch keine studentische Klientel (mit) angesprochen werden soll, sondern die Richterschaft der Verwaltungsgerichte in allen Instanzen, hochspezialisierte Rechtsanwälte (insbesondere Fachanwälte für Verwaltungsrecht), Bundes-, Landes- und Kommunalbehörden, Unternehmens- und Verbandsjuristen sowie Hochschullehrer – alle weiblichen Formen sind selbstverständlich mitgemeint. Besonderes Gewicht wird wie immer auf die Auswertung der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts und der Oberverwaltungsgerichte sowie Verwaltungsgerichtshöfe der Länder sowie der wissenschaftlichen Literatur zu den Themen des Verwaltungsprozesses gelegt.

Inhaltlich neu in der 16. Auflage (Stand Februar 2022) ist ferner die Berücksichtigung des Gesetzes zur Verbesserung der Transparenzregeln für die Mitglieder des Deutschen Bundestages und zur Anhebung des Strafrahmens des § 108e des Strafgesetzbuches, des Gesetzes zum Ausbau des elektronischen Rechtsverkehrs mit den Gerichten und zur Änderung weiterer Vorschriften, des Gesetzes zur Umsetzung unionsrechtlicher. Vorgaben und zur Regelung reiner Wasserstoffnetze im Energiewirtschaftsrecht, des Gesetzes zur Neuregelung des Berufsrechts der anwaltlichen und steuerberatenden Berufsausübungsgesellschaften sowie zur Änderung weiterer Vorschriften im Bereich der rechtsberatenden Berufe, des Gesetzes zur Modernisierung des notariellen Berufsrechts und zur Änderung weiterer Vorschriften, des Gesetzes zur Fortentwicklung der Strafprozessordnung und zur Änderung weiterer Vorschriften sowie des Gesetzes zur Änderung des Bundesberggesetzes und zur Änderung der VwGO.

Fazit: Der Eyermann ist und bleibt für Praktiker eine Institution.

Erich Eyermann / Ludwig Fröhler

Eyermann VwGO (Kommentar)

16. Auflage 2022, Verlag C.H. Beck

1607 Seiten; 139,00 Euro

ISBN 978-3-406-78477-4