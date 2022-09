Nützlicher Begleiter – besonders für den Einstieg

Das „Handbuch Sozialgerichtsprozess“ von Merkel/Beller in 8. Auflage

Rainer Stumpf

Vor Gericht ist man wie auf hoher See. Das gilt manchmal nicht nur für die Streitparteien, sondern auch für andere Verfahrensbeteiligte, selbst für Richter oder Rechtsanwälte, die doch eigentlich den Erstgenannten zeigen sollten, wo der Hammer hängt. Aber aller Anfang ist schwer, und beim Berufseinstieg merkt manch einer schon bald, dass das, was einem jahrelang in der Juristenausbildung eingetrichtert wurde, in der wirklichen Berufspraxis doch hinten und vorne nicht genügt. Da braucht man dann also gute Freunde in Form von einschlägigen Handbüchern, die nicht nur gut in der Hand liegen (also nicht zu umfangreich sein dürfen), sondern den Leser gleichzeitig auch an die Hand nehmen sollten, ihm sozusagen einen Weg durch das Dickicht der Bestimmungen und Paragraphen bahnen können.

Ein exzellentes Beispiel für nützliche Begleiter dieser Art ist das Merkel/Beller-Handbuch Sozialgerichtprozess, das keineswegs zufällig bereits in 8. Auflage erschienen ist. Das Werk verschafft sowohl Berufsanfängerinnen und Berufsanfängern in der Sozialgerichtsbarkeit und der Anwaltschaft als auch langjährigen Praktikerinnen und Praktikern Überblick über das sozialgerichtliche Verfahren und seine Besonderheiten. Vom Widerspruchsverfahren über das Klageverfahren, die einzelnen Rechtsmittel, die Kosten und Gebühren, die einstweiligen Anordnungen bis zur Vollstreckung deckt es den gesamten Sozialgerichtsprozess mitsamt seinem Vorlauf und Nachspiel umfassend ab. Zahlreiche Schriftsatzmuster und Musterformulierungen unterstützen den Leser in seiner Berufspraxis und führen ihn in die Komplexität des sozialgerichtlichen Verfahrens ein. Als erfahrene Praktiker geben die Autoren wertvolle Einblicke in die komplexe Thematik: Günter Merkel ist Richter am Sozialgericht Nürnberg als weiterer aufsichtführender Richter. Katharina Beller ist Richterin am Bayrischen Landessozialgericht.

Die Neuauflage, Stand März 2022, berücksichtigt bereits das Gesetz zum Ausbau des elektronischen Rechtsverkehrs mit den Gerichten, das Gesetz zur Neuregelung des Berufsrechts der anwaltlichen und steuerberatenden Berufsausübungsgesellschaften sowie das Gesetz zur Regelung des Sozialen Entschädigungsrechts. Als Zielgruppe dieses Werkes kommen neben Sozialrichtern und Rechtsanwälten auch Bevollmächtigte im Sozialgerichtlichen Verfahren gem. § 73 Abs. 2 S.2 SGG sowie besonders eifrige Referendare und Studenten in Betracht.

Günter Merkel / Katharina Beller

Handbuch Sozialgerichtsprozess: Darstellung mit Schriftsatzmustern

Verlag C.H. Beck, 8. Auflage 2022

299 Seiten; 69,00 Euro

ISBN 978-3-406-78554-2