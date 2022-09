Eine Täterjagd in fremder Welt

Was im Verborgenen ruht

Michael Stern

Der aktuelle Roman aus der Inspector-Lynley-Reihe entführt die Leser in die nigerianische Gemeinde Nord-Londons. Thomas Lynley jagt den Täter des Polizisten Teo Bontempi, der nach einer schweren Kopfverletzung das Koma nicht mehr verlässt und stirbt. An der Seite Lynleys ermittelt wie gewohnt DS Barbara Havers.

Diesmal gestaltet sich ihre Arbeit ungemein schwierig, da das ungleiche Duo sich in seinem neuen Fall mit völlig anderen Traditionen und Werten konfrontiert sieht, etwa der Beschneidung von Frauen. George hat dieses sensible Thema – wie gewohnt – akribisch recherchiert und verleiht ihm die notwendige Aufmerksamkeit.

Die verschiedenen Erzählstränge und zahlreichen Figuren, die am Anfang zunächst nebeneinanderstehen, finden im Verlauf der Geschichte zu einem klug konstruierten Netz zusammen. Wie immer gelingt es der versierten Autorin den Spannungsbogen über die gesamten 800 Seiten aufrechtzuhalten und am Schluss mit einer überraschenden Auflösung aufzuwarten.

Georges anschauliche Figurengestaltung, der raffinierte Einsatz falscher Fährten sowie der eingängige Schreibstil versprechen Lesevergnügen.

Goldmann Verlag

2022

ISBN-10: 3442316200

ISBN-13: ‏ 978-3442316205