Alles im Kopp haben

Mit Kopp/Schenke in 28. Auflage und Kopp/Ramsauer in 23. Auflage auf dem neuesten Stand im Verwaltungsrecht

Ludwig Deist

Die beiden, an denen im Verwaltungsrecht niemand vorbeikommt, obwohl sie längst nicht die Dicksten in ihrer Zunft sind (wobei man sie als schlank im eigentlichen Sinne angesichts von jeweils mehr als 2000 Seiten Umfang nun auch nicht gerade bezeichnen mag), sind bereits seit Jahrzehnten eine Institution in der deutschen Rechtsliteratur. Die Rede ist natürlich von den orangenen Handkommentaren Kopp/Schenke und Kopp/Ramsauer, welche die Verwaltungsgerichtsordnung und das Verwaltungsverfahrensgesetz auf ebenso kundige wie (relativ) bündige Weise kommentieren. Kopp/Schenke ist, wenn man es genau nimmt, der Preisgünstigere von beiden, denn er bietet diesmal 81 Seiten mehr als sein Zwilling Kopp/Ramsauer – und das zum selben Preis. Doch wird wohl niemand einen der beiden vorziehen wollen, denn wer den einen benötigt, wird sehr wahrscheinlich auch früher oder später auf den anderen angewiesen sein.

Was gibt es also Neues in den diesjährigen Neuauflagen? Kopp/Schenke berücksichtigt insbesondere die folgenden Gesetzesänderungen seit der Vorauflage: das Art. 2 ÄnderungsG v. 14.6.2021, das Art. 14 G zur Fortentwicklung, die Neufassung der StPO und zur Änderung weiterer Vorschriften v. 25.6.2021, das Art. 16 G zur Modernisierung des notariellen Berufsrechts und zur Änderung weiterer Vorschriften v. 25.6.2021, das Art. 20 G zur Neuregelung des Berufsrechts der anwaltlichen und steuerberatenden Berufsausübungsgesellschaften sowie zur Änderung weiterer Vorschriften v. 7.7.2021, das Art. 3a G zur Umsetzung unionsrechtlicher Vorgaben und zur Regelung reiner Wasserstoffnetze im Energiewirtschaftsrecht v. 16.7.2021, das Art. 14, 15 und 16 G zum Ausbau des elektronischen Rechtsverkehrs mit den Gerichten und zur Änderung weiterer Vorschriften v. 5.10.2021 sowie das Art. 2 G zur Verbesserung der Transparenzregeln für die Mitglieder des Deutschen Bundestages und zur Anhebung des Strafrahmens des § 108e des StGB v. 8.10.2021. Ebenfalls berücksichtigt sind die aktuelle Rechtsprechung, insbesondere zu prozessrechtlichen Fragen der Corona-Pandemie, und aktuelle Literatur.

Kopp/Ramsauer hingegen hat vor allem die Änderungen des VwVfG durch Art. 24 Abs. 3 G zur Modernisierung des notariellen Berufsrechts und zur Änderung weiterer Vorschriften v. 25.6.2021 berücksichtigt. Ebenfalls eingearbeitet sind fachgesetzliche Änderungen, die das Verwaltungsverfahren betreffen, z.B. im Baurecht. Die aktuelle Rechtsprechung, insbesondere zu verfahrensrechtlichen Fragen der Corona-Pandemie, wird ebenso sorgfältig ausgewertet wie die aktuelle Literatur.

Fazit: Die beiden verwaltungsrechtlichen Platzhirsche bieten auch in ihren diesjährigen Neuauflagen all ihren Nutzern, vom examensgestressten Referendar bis zum mehr oder weniger spezialisierten Advokaten, Überblick und Detailkenntnis zum durchaus noch vertretbaren Preis-Leistungs-Verhältnis.

Kopp/Schenke

Verwaltungsgerichtsordnung (Kommentar)

Verlag C.H. Beck, 28. Auflage 2022

2165 Seiten; 69 Euro

ISBN 978-3-406-78794-2

Kopp/Ramsauer

Verwaltungsverfahrensgesetz (Kommentar)

Verlag C.H. Beck, 23. Auflage 2022

2084 Seiten; 69 Euro

ISBN 978-3-406-78793-5