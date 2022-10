Für ambitionierte Einsteiger und Fortgeschrittene

Das große Erbrecht-Lehrbuch von Knut Werner Lange in 3. Auflage

Cornelia Knappe

Auf welches Rechtsgebiet könnte ich mich spezialisieren? Wer als Jurastudentin oder Jurastudent über die eigene berufliche Zukunft nachdenkt, wird vielleicht nicht zwangsläufig auf Erbrecht kommen. Erbrechtsanwälte, das sind doch in aller Regel grauhaarige alte weiße Männer, staubtrockene Gestalten, die den familiären Zwist ausschließlich der Besserverdienenden moderieren und hinterher dann kräftig abkassieren. Aber andererseits liegt genau hierin doch auch eine Chance, denn wer selbst nicht zu den Glücklichen zählt, die eines fernen Tages ein reichhaltiges Erbe erwarten können, kann auf diese Weise doch wenigstens an den Erbschaften der anderen mitverdienen. So gesehen wäre also die Wahlfachgruppe Zivilrecht und insbesondere eine frühe Profilierung im Erbrecht womöglich gar keine so schlechte Idee…

Für alle, denen solche Gedanken im Hinterkopf herumspuken, ist mit einem der üblichen 0815-Erbrechts-Lehrbücher natürlich kein Blumentopf zu gewinnen. Der wirklich tiefschürfende Einstieg in dieses Fachgebiet kann nur mit einem mindestens 1000-seitigen Premium-Lehrbuch gelingen. Und hiervon gibt es derzeit, wenn ich nichts übersehen habe, wohl nur eines auf dem Markt: das von Knut Werner Lange, Ordinarius an der Universität Bayreuth, das nunmehr in 3. Auflage erschienen ist. Langes Lehrbuch ist neben all dem obligatorischen theoretischen Überbau zugleich sehr praxisorientiert und stellt die jeweiligen Interessen der Akteure in den Mittelpunkt der Betrachtung. Daher eignet es sich auch längst nicht nur für Anfänger ab den mittleren Semestern, sondern ebensogut für Referendare und Berufseinsteiger. Und auch gestandene Anwältinnen und Anwälte dürften in diesem Werk so manches finden, was sie noch nicht wissen, aber gut gebrauchen können. Neben der Darstellung der Grundsätze und der Systematik des Erbrechts werden die vielfältigen Verknüpfungen zu verwandten Rechtsgebieten aufgezeigt. Zum leichteren Verständnis sind praxisbezogene Fallbeispiele und zahlreiche Schaubilder vorhanden. Mit Kapiteln zum Landwirtschaftserbrecht, zur Unternehmensnachfolge, zum Europäischen und zum Internationalen Erbrecht greift das Werk zudem über die Grenzen des eigentlichen Erbrechts des BGH hinaus. Zahlreiche Fallbeispiele und Schaubilder veranschaulichen die Materie.

Die Neuauflage berücksichtigt die Erweiterung der unionsrechtlichen Bezüge. Das Gesetzes zur Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts ist eingearbeitet, und die künftigen Änderungen durch das MoPeG berücksichtigt. Ferner gibt es Hinweise auf die Änderungen durch die Stiftungsreform 2023/2026. Und auch das Übrige ist durchgängig neubearbeitet mit Stand März 2022. Fazit: Mit dem Erbrechts-Lehrbuch von Lange ist man als angehender Erbrechts-Crack bestens aufgestellt.

Knut Werner Lange

Erbrecht

Verlag C.H. Beck, 3. Auflage 2022

1092 Seiten; 149,00 Euro

ISBN 978-3-406-78947-2