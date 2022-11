Affenpocken auch schon mit drin

Der Gerhardt-Kompakt-Kommentar zum Infektionsschutzgesetz In 6. Auflage

Rainer Stumpf

Gerade erst ist an dieser Stelle der Kießling-Kommentar zum Infektionsschutzgesetz besprochen worden, da erreicht uns auch schon die nächste druckfrische einschlägige Kommentierung aus dem Hause Beck: „der Gerhardt“ in 6. Auflage. Autor Jens Gerhardt, seines Zeichens leitender Verwaltungsdirektor und seit mehr als zehn Jahren für das Münchener Gesundheitsamt tätig, wo er derzeit den Bereich Recht der Sonderorganisationseinheit Corona leitet, ist offenkundig ein Mann der Behördenpraxis, was ihn vom eher wissenschaftlich-theoretische Ansatz seiner jungen „Konkurrentin“ Prof. Andrea Kießling markant unterscheidet. Noch dazu ist Gerhardt gewissermaßen ein Infektionsschutzgesetz-Kommentator der ersten Stunde, was vor allem heißt, dass es seinen Kommentar bereits vor der Corona-Pandemie gegeben hat. Seinem Hintergrund entsprechend betont dieses Werk dann auch deutlich seine vor allem praktische Relevanz, indem es sich ganz explizit eine „praxisnahe“ Kommentierung des Infektionsschutzgesetzes auf die Fahne geschrieben hat und noch dazu „wertvolle Praxishinweise“ gibt. Besonderen Wert wird darüber hinaus auf eine „verständliche und konzentrierte Darstellung der Probleme und Lösungsmöglichkeiten“ gelegt, „ausgerichtet an den praktischen Bedürfnissen der Gerichte, Verwaltung und Beratung“.

Der unvoreingenommene Benutzer wittert hier insofern eine Art verlagspolitischer Arbeitsteilung: den Kießling für die Forschung und die Seminare, den Gerhardt für die Behörden und Kanzleien. Dafür könnte auch der leicht über dem Gerhardt liegende Umfang beim Kießling sprechen (907 versus 789 Seiten), was sich auch – und sogar überproportional – im Preisvergleich niederschlägt (139 versus 95 Euro). Dem Dilemma, dass sie angesichts des stetigen Reformeifers unseres Gesetzgebers bei Drucklegung schon nicht mehr auf dem neuesten Stand sind, können freilich beide Kommentare nicht entgehen.

Der Gerhardt hat in seiner 6. Auflage immerhin sämtliche gesetzlichen Änderungen bis Juli 2022 berücksichtigt. Einen besonderen Fokus legt das Werk auf die aktuellen Themengebiete: einrichtungsbezogene Impfpflicht, Änderungen der Masernimpfpflicht, Corona-Maßnahmen außerhalb der pandemischen Lage, Entschädigung, Affenpocken, Kommentierung des § 36 angesichts der Herausforderungen der Gesundheitsämter durch die Ukraine-Krise sowie des neuen § 20c zur Grippeimpfung.

Gerhardt

Infektionsschutzgesetz

6. Auflage 2022

789 Seiten; 95 Euro

ISBN: 978-3-406-78334-0