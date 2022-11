Rund ums Immobiliengeschäft

Der Lemke-GBO-Kommentar in 3. Auflage

Rüdiger Rath

Der Lemke-Kommentar aus dem Carl-Heymanns-Verlag geht neue Wege und verhält sich dabei gewissermaßen antizyklisch: Während der Generaltrend ja schon seit geraumer Zeit in Richtung Alle-irgendwie-einschlägigen-Gesetze-eines-Fachgebiets-in-einem-Band-Kommentar geht, erfolgt bei ihm in seiner dritten Auflage eine überraschende Fokussierung, und zwar auf die Grundbuchordnung. Dabei hatten seine erste und zweite Auflage (2011 und 2015 erschienen) noch als breit aufgestellter „Kommentar zum Immobilienrecht“ firmiert. Nun ist er also in seiner Drittauflage zum GBO-Kommentar mutiert. Ist er damit vielleicht in eine Lücke gestoßen? Nein, keineswegs, denn hier tummeln sich mit dem Platzhirsch, dem Demharter (zuletzt in 32. Auflage 2021), und dem Newcomer Hügel (zuletzt in 4. Auflage 2020) gleich zwei direkte Konkurrenten aus dem Hause C.H. Beck. Hinzu kommt noch der Bauer/Schaub aus dem Vahlen Verlag (hinter dem ja auch niemand anders als C.H. Beck steht). Um vom allerdings 2.850 Seiten starken GBO-Großkommentar Meikel (zuletzt 12. Auflage 2020) aus dem selbigen Carl-Heymanns-Verlag gar nicht erst zu reden. Wo also könnte da noch das Alleinstellungsmerkmal des neufokussierten Lemke liegen? Vermutlich in der als Mitgift von den Vorauflagen noch beibehaltenen breiten Aufstellung, denn schließlich kommentiert Lemke in bewährter Manier auch noch das ErbbauRG und das WEG gleich mit und widmet sich überdies noch recht ausführlich der Wertermittlung von Immobilien. Und schließlich sorgen viele gelungene Übersichten, Fallbeispiele und Formulierungshilfen für großen praktischen Nutzen. Dennoch hat Lemke im Vergleich zur Vorauflage signifikant abgespeckt, hat jetzt „nur“ noch gut 1.500 Seiten verglichen mit mehr als 2.000 zuvor, was sich aber auch in einem nicht unbeträchtlichen Preisrückgang bemerkbar macht, den seine Nutzer zweifellos mit Wohlgefallen betrachten werden.

In erster Linie werden wohl auch weiterhin Notare und einschlägig spezialisierte Anwälte zum Lemke greifen, vielleicht auch noch der eine oder andere Richter. Eher seltener dürften sich sonstige Marktakteure wie Makler, Gutachter oder Hausverwaltungen ins GBO-Dickicht verirren, doch auch sie werden bei Spezialproblemen ohne weiteres im Lemke fündig werden. Das Autorenteam (u.a. mit Bundesrichtern) ist jedenfalls bemerkenswert hochkarätig. Neu in der 3. Auflage sind ferner die umfassende Überarbeitung der WEG-Kommentierung aufgrund des Wohnungseigentumsmodernisierungsgesetzes (WEMoG), die Neuerstellung der systematischen Darstellung zur Wertermittlung von Immobilien auf Basis der zum 01.01.2023 in Kraft tretenden Immobilienwerteermittlungsverordnung (ImmoWertV 2021), die Einarbeitung aller Gesetzesänderungen von GBO und ErbbauRG sowie natürlich die Berücksichtigung von aktueller Rechtsprechung und Literatur.

Lemke

Grundbuchordnung mit ErbbauRG, WEG und Wertermittlung (Kommentar)

Carl Heymanns Verlag, 3. Auflage 2022

1532 Seiten; 129,00 Euro

ISBN: 978-3-452-29949-9