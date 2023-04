Ausführlich und nutzerfreundlich

Der Kayser/Thole-Kommentar zur Insolvenzordnung in 11. Auflage

Friederike Mattes

Die mittlerweile 11. Auflage dieses umfassenden Kommentarwerks bringt die Rechtslage bis Herbst 2022 in einen übersichtlich gestalteten und zugleich inhaltlich ausführlichen Rahmen. Neben der Insolvenzordnung kommentieren die Bearbeiter auszugsweise Vorschriften des Einführungsgesetzes zur InsO (mit Verweis auf frühere Auflagen), auszugsweise Regelungen zur Arbeitsförderung im SGB III (Insolvenzgeld) sowie zuletzt die insolvenzrechtliche Vergütungsverordnung und die Verordnung (EG) Nr. 2015/848 (EuInsVO). Die maßgeblichen Vorschriften des im Zuge der Corona-Pandemie am 1.2.21 in Kraft getretenen Sanierungs- und Insolvenzrechtsfortenwicklungsgesetzes (SanInsFoG) sind besonders berücksichtigt – allen voran der aus § 64 GmbHG überführte und inhaltlich modifizierte § 15b InsO: Welche Zahlungen sind nach Insolvenzreife verboten und welche Erstattungspflichten lösen verbotswidrige Zahlungen aus?

Das Buch ist für jede Arbeit mit insolvenzrechtlichen Fragestellungen geeignet. Die Handhabung ist nutzerfreundlich. So ist beispielsweise der Abdruck der korrelierenden Vorschriften des BGB im Nachlassinsolvenzverfahren ebenso hilfreich wie die nicht zwingend am Aufbau der Vorschrift orientierte Gliederung zu den einzelnen Vorschriften.

Der insolvenzrechtlich Interessierte wird sich an den inhaltlichen Ausführungen in den Vorbemerkungen ebenso begeistern wie der Praktiker, der über eine reine Stichwortsuche in den sorgfältig ausgewählten fettgedruckten Begriffen eine rasche Antwort auf konkrete Fragestellungen findet.

Kayser/Thole – Insolvenzordnung, 11., neu bearbeitete Auflage, 2023, C.F. Müller, Heidelberg