Höhere Liga

Der Stelkens/Bonk/Sachs-VwVfG-Kommentar in 10. Auflage

Rainer Stumpf

In der Juristenausbildung spielt nach landläufiger Meinung eigentlich nur ein einziger VwVfG-Kommentar eine Rolle, und das ist der orangene Kopp/Ramsauer. Zugegeben, vom Preis-Leistungs-Verhältnis her ist dieser auch zweifellos unschlagbar, doch tummelt sich auf dem Markt eben auch noch eine ganze Reihe weiterer entsprechender Publikationen, die spätestens immer dann ins Spiel kommen, wenn ein es gilt, Spezialproblemen Herr zu werden, denen allein mit dem Kopp nicht beizukommen ist. Den “theoretischsten” Ansatz hat hier der nunmehr bereits in 10. Auflage erschienene Stelkens/Bonk/Sachs gewählt, denn er verspricht, wie es auf seinem Buchrücken heißt, “wissenschaftlich vertiefte Antworten auf alle Fragen des Verwaltungsverfahrensrechts”. Und wie es bereits sein Umfang von 2782 engbedruckten Seiten vermuten lässt, wird dieses Versprechen in seinem Inneren auch durchaus eingelöst.

Nur an der mitunter fehlenden Aktualität könnte sich schon mancher Benutzer gestört haben, denn dieses immense Werk wissenschaftlicher Präzision erscheint bis heute nur im Abstand von einigen Jahren. Nun jedoch, mit seiner jüngst veröffentlichten Jubiläumsausgabe, ist es wieder auf dem neuesten Stand und macht seiner Zugehörigkeit zur renommierten “Reihe der grauen Kommentare” aus dem Hause Beck auch alle Ehre. So besticht er u.a. durch übersichtliche Gliederungen vor jeder Kommentierung (was ein schnelleres Arbeiten ermöglicht), Hinweise zu Parallelbestimmungen in anderen Gesetzen (z.B. SGB X oder AO), was die praktische Arbeit schon sehr erleichtert, und die Einbeziehung etwaiger Abweichungen im jeweiligen Verwaltungsverfahrensrecht der Bundesländer in die Erläuterungen. Ferner sind sein klarer und transparenter Aufbau ebenso hervorzuheben wie die ausführliche Erläuterung der Entwicklungen im Europarecht (die bekanntlich in ihren Auswirkungen auf das deutsche Verwaltungsverfahrensrecht tendenziell immer wichtiger werden). Schließlich ist auch noch auf die bemerkenswert breite Auswertung von Rechtsprechung und Literatur zu erwähnen.

Die 10. Auflage erläutert die zahlreichen Neuerungen im Verfahrensrecht seit der Vorauflage, einschließlich der Änderungen wichtiger Fachgesetze, etwa im Baurecht und Umweltrecht. Berücksichtigt sind etwa das Gesetz zur Umsetzung des Gesetzes zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts vom 18.12.2018, das Gesetz zur Einführung einer Karte für Unionsbürger und Angehörige des Europäischen Wirtschaftsraums mit Funktion zum elektronischen Identitätsnachweis sowie zur Änd. des PersonalausweisG und weiterer Vorschriften vom 21.6.2019, das Vormundschafts- und Betreuungsrechts-ReformG vom 4.5.2021 und das Gesetz zur Modernisierung des notariellen Berufsrechts und zur Änd. weiterer Vorschriften vom 25.6.2021. Umfassend kommentiert sind zahlreiche aktuellen Entwicklungen, z.B. im Hinblick auf Corona-Pandemie, e-Government sowie das europäische Verwaltungsverfahrensrecht.

Fazit: Der hohe Anschaffungspreis hat es in sich, doch für die primäre Zielgruppe, nämlich Rechtsanwälte mit Schwerpunkt Verwaltungsrecht, Unternehmen, Verbände, Richter und Behörden sollte er sich ebenso rasch amortisieren wie er für die Kundschaft an Hochschulen, im Referendariat und im Studium einen echten Überschuss an theoretischem Nutzwert generieren dürfte.

Stelkens/Bonk/Ssachs

Verwaltungsverfahrensgesetz (Kommentar)

C.H. Beck, 10. Auflage 2023

2782 Seiten; 209,00 Euro

ISBN 978-3-406-79475-9