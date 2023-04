Vergeben, vergessen

Der Kompaktkommentar Vergaberecht in 5. Auflage

Rüdiger Rath

Ein ziemlich spezielles Rechtsgebiet ist das Vergaberecht, das dem erstmals näher damit Befassten leicht als ein heilloses Durcheinander an sich teils überschneidenden, sich mitunter aber auch punktuell widersprechenden Bestimmungen erscheinen mag. Entsprechend ambitioniert ist somit seit der Erstauflage des Willenbruch / Wieddekind / Hübner im Jahr 2008 das Unterfangen, diese unübersichtliche Materie in einer alles weitgehend abdeckenden Gesamtkommentierung zu bündeln. Die Notwendigkeit für eine solche Orientierungshilfe liegt angesichts der großen Bedeutung des Vergaberechts im nationalen und grenzüberschreitenden Beschaffungsmarkt mit immer neuen Einsatzbereichen und ungeahnter Forensik auf der Hand. Der “Clou” dieses Kompaktkommentars hat von Anfang an darin gelegen, dass die Bearbeitung der jeweils verwandten Rechtsbereiche konsequent in einer, nämlich derselben, Hand lag. Diesem Grundsatz sind die Herausgeber und Bearbeiter nun auch in der vor kurzem erschienenen mittlerweile 5. Auflage treu geblieben.

Wenig überraschend ist, dass sich der Umfang der Neuauflage, “trotz aller Bemühungen um Selbstbeschränkung”, wie es im Vorwort der Herausgeber entschuldigend heißt, um gut 10 Prozent erweitert hat, was auf die nach wie vor hohe Zahl von vergaberechtlichen Gerichtsverfahren ebenso zurückzuführen sei wie auf einige markante inhaltliche Anpasungen. Neu in der 5. Auflage sind nämlich insbesondere das erstmals berücksichtigte Saubere-Fahrzeuge-Beschaffungs-Gesetz, die Kommentierung des Wettbewerbsregistergesetzes, eine Gesamtdarstellung über Klimaschutz im Vergaberecht sowie eine ebensolche zum Preisrecht. Enthalten sind ferner das GWB und alle Vergabeordnungen (VgV, SektVO, VSVgV, UVgO, KonzV), daneben die VOB/A (inkl. EU und VS), das EU-Recht, das Haushaltsrecht sowie das vergaberechtliche Umweltschutzrecht.

So ermöglicht der Kompaktkommentar auch in seiner 5. Auflage ein effektives und praxisorientiertes Arbeiten, wobei vor allem die Kommentierung der sonst nur selten so umfangreich erläuterten Bereiche Haushaltsrecht, EU-Recht und Wettbewerbsregistergesetz hervorzuheben ist.

Fazit: Das Buch gibt einen guten Überblick und erleichtert die Einarbeitung in ein ebenso ungewöhnliches wie komplexes Rechtsgebiet.

Willenbruch / Wieddekind / Hübner

Vergaberecht Kompaktkommentar

Werner Verlag / Wolters Kluwer, 5. Auflage 2023

2512 Seiten; 199,00 Euro

ISBN: 978-3-8041-5502-2