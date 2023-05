Berliner Humor

Geheime Aufzeichnungen eines Volljuristen

Liebes Tagebuch,

es gibt Witze, die nur in einem bestimmten Dialekt funktionieren, auch weil sie mit einer sehr speziellen regionalen Mentalität korrespondieren. So sagt man den eingeborenen Berlinern, die ja bekanntlich seit jeher nur eine Minderheit unter den Bewohnern unserer Hauptstadt verkörpern, einen besonders trockenen Humor nach. Hierfür zwei aktuelle Beispiele dafür, das eine stand neulich in der Zeitung, das zweite habe ich selbst erlebt: 1. Eine auffällig schick gekleidete junge Frau bleibt plötzlich an einer Baumscheibe stehen. Ihr Gesicht verfärbt sich, sie beugt sich nach vorne und muss sich übergeben. Ein Passant kommentiert das mit den Worten: „Hat wohl nich jeschmeckt, wa?“ 2. Ein junger Mann kommt atemlos auf den Bahnsteig gestürmt, während sich die U-Bahntüren vor ihm gerade schließen. Der U-Bahnfahrer denkt aber gar nicht daran, sie noch einmal zu öffnen, um den Mann noch mitzunehmen, sondern sagt durch den Lautsprecher: „Na, dit war wohl nischt, wa?“ Und fährt ab.

Früher, vor fünfzig oder hundert Jahren, vielleicht sogar noch vor zehn oder zwanzig Jahren, brachte man den Berliner Witz gerne auf die Kurzformel „Herz und Schnauze“. Bis heute hat sich allerdings davon wohl nur noch die zweite Hälfte erhalten…

Dein Johannes