Grau ist alle Theorie

Der Musielak/Voith-ZPO-Kommentar in 20. Auflage

Friederike Mattes

Die aktuelle Auflage dieses Standardwerks zur Kommentierung der Zivilprozessordnung hält das Versprechen der vorhergehenden Auflagen: In gut strukturiertem Aufbau werden die Normen der ZPO bearbeitet unter Berücksichtung der jeweils aktuellsten Rechtsprechung und der auch den Zivilprozess betreffenden Regelungen zur Änderung des COVID-19-Imsolvenzaussetzungsgesetzes. Das Werk ist explizit für den forensisch tätigen Praktiker ausgelegt. Die wesentlichen Entscheidungen, vornehmlich des BGH, werden zur Grundlage genommen, rein theoretische Literaturmeinungen werden – soweit für die Praxis nicht relevant – ausgeklammert. Nach wie vor erfolgen Hinweise zu Gerichts- und Anwaltsgebühren, sofern in Bezug auf bestimmte Normen deren Entstehung oder Höhe fraglich ist.

Stellenweise wäre etwas mehr Praxisbezug sogar wünschenswert, insbesondere im Bereich der elektronischen Kommunikation mit den Gerichten, die nach wie vor – trotz bald anderthalb Jahren nach Inkrafttreten des § 130 d ZPO deutschlandweit immer noch extrem uneinheitlich ist (insbesondere, was die nach § 130 a Abs. 5 neu eingeführte Pflicht zur automatischen Bestätigung der Gerichte über den Zeitpunkt des Eingangs angeht).

Die Verfasser gehen in ihrem Vorwort insbesondere auf die zunehmende Bedeutung der (internationalen) Schiedsgerichts ein, da die ordentliche Gerichtsbarkeit zunehmend im Bereich der Aufhebung, Vollstreckbarerklärung und Anerkennung von Schiedssprüchen gefragt ist. Die Regelungen im Buch 10 werden entsprechend ebenso ausführlich kommentiert, wie die weiteren für den Praktiker vor Gericht wichtigen Vorschriften zur justiziellen Zusammenarbeit in der Europäischen Union (EG Verordnungen zu den Themen Zustellung, Beweisaufnahme, Prozesskostenhilfe, Zwangsvollstreckung, Europäisches Mahnverfahren).

Abschließend werden das GVG, das Mediationsgesetz und das Europäische Zivilprozessrecht in den zwei maßgeblichen Verordnungen erörtert und kommentiert. Ein wichtiges Werk, das auf keinem Schreibtisch fehlen darf.

Musielak / Voit, Zivilprozessordnung (Kommentar), Verlag Franz Vahlen, München, 20. Auflage 2023, 3161 Seiten; 169,00 Euro, ISBN: 978-3-8006-7015-4.