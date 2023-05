Hätte, hätte, Lieferkette

Der Fleischer/Mankowski-LkSG-Kommentar in Erstausgabe

Ludwig Deist

Nur selten hat es ein Gesetz mit so großer politischer Aufladung gegeben wie das Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten zur Vermeidung von Menschenrechtsverletzungen in Lieferketten, kurz das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz oder noch kürzer: das Lieferkettengesetz. Wie schon seine Bezeichnung nahelegt, regelt es die unternehmerische Verantwortung für die Einhaltung von Menschenrechten in den globalen Lieferketten. Dieses Gesetz ist nicht nur in aller Munde, sondern hat seit seinem Inkrafttreten am 1.1.2023 auch schon eine übergroße Praxisrelevanz erlangt, indem es unzählige Unternehmen nunmehr wirksam an die Kandare nimmt und ihnen eine Menge von dem aufdrückt, was diese noch bis vor wenigen Monaten als Compliance-Gedöns abgetan haben. Korrespondierend damit ist in letzter Zeit eine Vielzahl von Publikationen zu diesem Thema erschienen, wozu natürlich auch diverse Gesetzeskommentierungen zählen, die das im Entstehen begriffene Lieferkettenrecht auf den Punkt bringen. Als einer von ihnen hat nunmehr auch der Fleischer /Mankowski aus dem Hause Beck das Licht der Welt erblickt, der als “wissenschaftlich fundierter Großkommentar” den neuen Regelungsrahmen des LkSG erläutert und tragfähige Lösungsvorschläge für viele Zweifelsfragen aufzeigt.

Zu den Sorgfaltspflichten, die nun und künftig zu beachten sind, gehören vor allem die Einrichtung eines Risikomanagements und die Durchführung einer Risikoanalyse, die Verankerung von Präventionsmaßnahmen, Abhilfemaßnahmen bei festgestellten Rechtsverstößen, die Einrichtung eines Beschwerdeverfahrens sowie die Einhaltung von Dokumentations- und Berichtspflichten für die Erfüllung der Sorgfaltspflichten. So wendet sich der Kommentar an Unternehmen, Behörden, Rechtsanwaltschaft und Justiz, um ihnen eine verlässliche Orientierung zu geben.

Allerdings liegt ein bedauerlicher Schatten über diesem Werk, da einer der beiden Herausgeber, Prof. Peter Mankowski, kurz vor seinem Erscheinen im Februar 2022 im Alter von gerade einmal 55 Jahren überraschend verstorben ist. Seltsam, gerade erst hat Dorothea Prütting kurz nach Fertigstellung ihres Kommentars zum Medizinrecht das gleiche Schicksal ereilt. Man kann also das Verfassen juristischer Kommentare als durchaus lebensgefährlich ansehen…

Fleischer / Mankowski

Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG). Kommentar

Verlag C.H. Beck, 1. Auflage 2023

691 Seiten; 139,00 Euro

ISBN: 978-3-406-79432-2