In guter Gesellschaft

„Gesellschaft bürgerlichen Rechts, Partnerschaftsgesellschaft“ von Carsten Schäfer in 9. Auflage

Friederike Mattes

Die Sonderausgabe zu Band 7 des Münchner Kommentars (Schuldrecht Besonderer Teil IV) enthält wie die Vorauflagen eine systematische Kommentierung des BGB-Gesellschaftsrechts und des Partnerschaftsgesetzes. Ihr liegt bereits die Neufassung der §§ 705 – 740 c BGB zugrunde, die durch das Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts (MoPeG) mit Wirkung zum 01.01.2024 in das BGB eingefügt wird. Das Recht der GbR wurde mit dieser Reform grundlegend überarbeitet, die Vorschriften wurden neu angeordnet und nahezu komplett geändert. „Im Vergleich zum alten Recht ist kaum ein Stein auf dem anderen geblieben“, so der Autor im Vorwort.

Die neuen Vorschriften im BGB finden ab 01.01.24 übergangslos auf fast sämtliche Gesellschaften des bürgerlichen Rechts Anwendung, so dass auf eine Gegenüberstellung der alten und neuen Regelungen mit gutem Grund verzichtet und die Kommentierung ausschließlich auf die künftigen Regelungen beschränkt wird. Diese ist fundiert und ausgehend von der bisherigen Anwendung des GbR-Recht für jede (personen-)gesellschaftsrechtliche Frage – Reform hin oder her – absolut geeignet. Hervorgehoben sei die hervorragende Darstellung der Problematik von Abfindungsklauseln in Gesellschaftsverträgen, die in der gesellschaftsrechtlichen Praxis unverändert eine große Rolle spielt.

Die Kommentierung zu den Regelungen des PartGG fällt im Vergleich deutlich kürzer aus. Eine ausführlichere Erwähnung der landesrechtlich teils stark divergierenden berufsrechtlichen Regelungen zu den verschiedenen Freien Berufen und der Abdruck der zahlreichen anzuwendenden Vorschriften des HGB wäre für die Handhabung in der Praxis hilfreich gewesen.

Alles in allem ein herausragendes Werk, nicht nur für die tägliche Arbeit des Gesellschaftsrechtlers am konkreten Einzelfall, sondern gerade auch für die Einarbeitung in und die Befassung mit den grundlegenden Änderungen des Personengesellschaftsrechts, die uns zum 01.01.2024 erwarten.

