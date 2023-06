Argumentationshilfen für Hausarbeiten und Klausuren

Das BGB-AT-Großlehrbuch von Jörg Neuner in 13. Auflage

Cornelia Knappe

Großlehrbücher im Zivilrecht gibt gar nicht so wenige. Das vom Augsburger Ordinarius Jörg Neuner über dessen Allgemeinen Teil ist nun sogar schon in 13. Auflage erschienen, was aber keineswegs ein Unglück ist. Ganz im Gengenteil können seine Leserinnen und Leser nämlich auch diesmal großen Gewinn aus der Lektüre dieses Werkes ziehen, denn Neuners Ansatz ist die systematische Durchdringung: Dem allein schon 30 Seiten (!) langen Inhaltsverzeichnis ist eine zweiseitige “Inhaltsübersicht” vorangestellt, damit jede und jeder auf einen Blick sehen kann, was sie oder ihn erwartet: Einem besonders umfangreichen Kapitel über die Grundlagen des Zivilrechts folgen Kapitel über die Personen (noch unterteilt in natürliche und juristische), die Rechtsverhältnisse (u.a. subjektive Rechte, Fristen und Termine), die Rechtsgegenstände (Sachen und unkörperliche Gegenstände) sowie die Rechtsgeschäfte (mit extra Abschnitten über z.B. Willenserklärungen und Verträge). Das war’s auch schon, aber jedes Kapitel, jeder Abschnitt, jeder Absatz ist dann aufs Neue noch vielfach untergliedert. So lässt sich mutmaßlich die Lösung für jedes noch so vertrackte AT-Problem in diesem Buche auffinden, und zwar an der nach den unumstößlichen und zwingenden Prinzipien der Logik dieses Werkes einzig richtigen Stelle. Und noch dazu veranschaulicht dieses fabelhafte Lehr- und Lernbuch auch noch beinahe alles mit einem Beispiel. Grundsätzliche Probleme werden nicht isoliert, sondern in ihrem rechtssystematischen Zusammenhang erörtert.

Es liegt nahe, dass dieses Buch vor allem auf die Universitäten abzielt, sowohl auf Studierende als auch auf Lehrende. Insbesondere die Hausarbeitsschreiber für den kleinen und großen BGB-Schein werden von ihm profitieren. Doch kommen durchaus auch Praktikerinnen und Praktiker auf der Suche nach grundlegender fachlicher Orientierung als Adressaten in Betracht.

Jörg Neuner

Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts

Verlag C.H. Beck, 13. Auflage 2023

754 Seiten; 109,00 Euro

ISBN: 978-3-406-79367-7