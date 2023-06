Einer für alle

Der Meyer-Goßner/Schmitt-StPO-Kommentar in 66. Auflage

Rüdiger Rath

Zu den Klassikern unter den juristischen Kommentaren zählen vor allem jene, die gleich mehrere Zielgruppen zugleich bedienen und auf die doch niemand etwas kommen lässt. Bestes Beispiel ist der Meyer-Goßner/Schmitt-Kommentar zur Strafprozessordnung, den die Älteren womöglich noch unter seinem früheren Namen “Kleinknecht” in lebendiger Erinnerung haben. Mit nunmehr 66 Auflagen gehört “der Meyer-Goßner” zweifellos zum Urgestein in der hiesigen Kommentarlandschaft. Und als solches ist er als zur Zweiten Juristischen Staatsprüfung zugelassenes Werk im Strafprozessrecht nicht nur unter Referendarinnen und Referendaren bestens bekannt, sondern genießt auch einen exzellenten Ruf unter den praktischen Vertretern unserer Zunft. Ja, in der Tat: In den allermeisten Fällen im Strafprozessrecht genügt “der Meyer-Goßner” vollauf – und das zu einem noch vergleichsweise moderaten Anschaffungspreis.

Die Neuauflage berücksichtigt alle aktuellen Entwicklungen im Strafverfahrensrecht für den Zeitraum März 2022 bis März 2023, u.a. das Gesetz über die Feststellung des Wirtschaftsplans des ERP-Sondervermögens für das Jahr 2022, zur elektronischen Erhebung der Bankenabgabe und zur Änd. der StPO v. 25.3.2022, das Sanktionsdurchsetzungsgesetz II v. 19.12.2022 u. v. m. Die aktuelle Rechtsprechung – darunter zahlreiche Grundsatzentscheidungen des BGH, aber auch des BVerfG, des EGMR und des EuGH – sowie die neueste Literatur sind umfassend ausgewertet. Besonderes Augenmerk liegt auf der obergerichtlichen Judikatur zu strafprozessualen Problemen der Corona-Pandemie sowie zu den Gesetzen zur Neuregelung der notwendigen Verteidigung und zur Modernisierung des Strafverfahrens. Durchgehend befindet sich das Werk auf dem Bearbeitungsstand März 2023.

So kann “der Meyer-Goßner”, kurz gesprochen, auch in seiner 66. Auflage vollauf überzeugen und bietet seinen Lesern und Benutzern weiterhin größtmögliche Zuverlässigkeit in allen Fragen des Strafprozessrechts.

Meyer-Goßner / Schmitt

Strafprozessordnung: StPO (Kommentar)

Verlag C.H. Beck, 66. Auflage 2023

2867 Seiten; 105,00 Euro

ISBN 978-3-406-79872-6