Feinde

Geheime Aufzeichnungen eines Volljuristen

Liebes Tagebuch,

wie sagt das Sprichwort so schön: “Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt.” Doch hat man als bewegliches Individuum ja immer noch die Möglichkeit, sich im äußersten Fall räumlich zu verändern und so dem Streit aus dem Weg zu gehen. Überhaupt lässt sich ja vielen unangenehmen Dingen durch Vorsicht und vorausschauende Planung ganz gut ausweichen. Ein Leben ohne Streit und ohne Feinde ist nun einmal enorm kraft- und nervenschonend. Sollen sich doch andere fortwährend herumzanken und bekriegen. Mit der eingesparten Energie lässt sich womöglich woanders noch ganz Außerordentliches bewerkstelligen.

Leider ist eine solche Vorgehensweise aber nicht immer und überall möglich. Bestimmte unverschämte Mitmenschen brauchen einfach Contra, sonst treiben sie es nur immer schlimmer. “Wer sich nicht wehrt, lebt verkehrt”, das ist schon richtig. Allerdings “Viel Feind, viel Ehr”, das ist dann doch reichlich übertrieben. Weitaus mehr spricht dafür, seine Ressourcen zu schonen und nervige Auseinandersetzungen, wenn möglich, lieber zu vermeiden. Das Leben ist einfach zu kurz, um es in Zwietracht zu verbringen!

Wo so etwas allerdings leider gar nicht funktioniert, das ist auf globalpolitischer Ebene. Schon weil Staaten ihre geographische Lage nicht verändern können und über Jahrhunderte und Jahrtausende die gleichen Nachbarn um sich herum haben. Wenn da ein Psychopath dabei ist, der fortwährend randaliert und um sich schlägt, andere überfällt und dabei behauptet, er wäre nur deren Angriffen zuvorgekommen, der gewaltige Anstrengungen unternimmt, um anderen das Leben schwer zu machen, sie in allem nur stört, ausbremst und behindert, wo er kann, und dabei immer nur lügt und betrügt… Was soll man da machen, als sich dagegen zu wappnen?

Warum sind manche Staaten so und warum verhalten sich bestimmte Menschen so? Vermutlich ist die Vorstufe jeder Feindschaft der Neid auf andere. Sie merken, dass andere erfolgreicher sind, manches besser können als sie selbst. Aber weil sie das nicht wahrhaben wollen und felsenfest daran glauben, anderen überlegen zu sein, möchten sie auch nicht mit anderen zum beiderseitigen Nutzen kooperieren. Die eigenen Fähigkeiten reichen zwar nicht dazu aus, etwas Eigenes auf die Beine zu stellen, aber genügen doch dazu, anderen Schaden zuzufügen.

Ach, wie gut ist es doch, dass man selbst kein Staat ist, der an sein Territorium gebunden ist, sondern ein freier Mensch, der sich, wenn andere einem blöd kommen, einfach vom Acker machen kann.

Dein Johannes