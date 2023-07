“Ich bin kein Jurist”

Geheime Aufzeichnungen eines Volljuristen

Liebes Tagebuch,

immer häufiger hört man in letzter Zeit einen Spruch, der mich tierisch nervt. Sogar von Politikern hört man ihn öfter, aber genauso auch von irgendwelchen Leuten auf der Straße. Als ein Berliner Lokalpolitiker nach den Folgen des Wahldebakels im vorigen Jahr gefragt wurde, da sagte er: “Ich bin kein Jurist.” Als der Beirat unserer WEG gefragt wurde, was man gegen die Untätigkeit der Hausverwaltung tun könne, meinte er ebenfalls: “Ich bin kein Jurist.” Als ob Juristen so etwas besser wüssten als andere. Einige Spezialisten vielleicht, aber doch nicht alle Juristen. Am schlimmsten ist es, wenn Leute, die genau wissen, dass ich Jurist bin.so etwas in meinem Beisein sagen. Ich gehe dann immer einen Schritt zurück und gucke in eine ganz andere Richtung…

Warum gibt es solche verbalen Übergriffigkeiten eigentlich nicht gegenüber anderen Berufsgruppen? Darf man hier eigentlich durchfahren? Ich bin kein Polizist. / Wollen wir heute Bratkartoffeln essen? Ich bin kein Koch. / Ich hab solche Rückenschmerzen! Ich bin kein Mediziner. Hat jemand so etwas schon mal gehört? Ich nicht. Über ganz viele Dinge traut sich doch auch beinahe jede und jeder ein eigenes Urteil zu. Nur sobald es auch nur ein wenig rechtsbezogen wird, dann will man gleich möglichst alles den Juristen zuschieben.

Als Jurist ist man ja ohnehin immer der Gekniffene. Kein Jurist wird jemals auf dem freien Wohnungsmarkt eine Mietwohnung finden, außer vielleicht bei einer großen Wohnungsgesellschaft mit hochprofessioneller Rechtsabteilung. Alle anderen wollen keine Juristen, weil die, wie jeder weiß, ständig Ärger machen, alle Verträge genau lesen und auf ihren Rechten bestehen. Überhaupt möchten die meisten Menschen möglichst wenig mit Juristen zu tun haben. Die gelten als höchst unsympathische Klugscheißer und Besserwisser, denen man lieber aus dem Weg geht.

Na gut, damit muss man als Jurist wohl einfach leben. Immerhin ist man nicht Immobilienmakler oder Investmentbanker geworden, die sind vermutlich noch unbeliebter. Aber gleich danach kommen sicherlich die Abmahnanwälte. Und dann auch schon die übrigen Juristen.

Dein Johannes