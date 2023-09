Gestalterische Lösung

Die NomosFormulare Erbrecht in 5. Auflage

Rainer Stumpf

Wohl nur wenige Rechtsbereiche sind solche ausgeprägten Wachstumsmärkte wie das Erbrecht. Schon seit längerem dürfte sich herumgesprochen haben, dass der Weg zum Reichwerden durch Erwerbsarbeit für die Allermeisten kaum noch gangbar ist. Demgegenüber hat aber jede und jeder hierzulande – statistisch gesehen – immerhin eine solide 50%-Chance darauf, zu der begünstigten Hälfte in der “Geburtslotterie” zu gehören, die eine Erbschaft zu erwarten hat. Und was noch hinzukommt: Wer hat, dem wird gegeben, Wer es halbwegs vernünftig anstellt, wird sein Vermögen durch vorteilhafte Investitionen im Laufe der Zeit sogar noch erheblich vergrößern können. Glänzende Aussichten also für alle Erben, aber auch für erbrechtlich fokussierte Juristen. Wie man das werden kann? Ganz einfach: Sich nach dem zweiten Staatsexamen und erfolgreicher Zulassung als Rechtsanwalt als erstes ein einschlägiges Formularbuch für dieses Rechtsgebiet anschaffen, dazu eventuell noch das eine oder andere Vertiefungsbuch – und dann loslegen und Erfahrungen sammeln.

Gerade für Berufsanfänger ist das von Elmar Uricher herausgegebene Formularbuch Erbrecht mit seinen über 800 Mustern, Checklisten und Praxishinweisen eine gute Wahl. So wird man als Benutzer zielsicher zur gestalterischen und prozessualen Lösung des jeweiligen Falls geführt – und das auch stets noch mit den passenden steuerrechtlichen und gebührenrechtlichen Hinweisen. Ob Ansprüche von Alleinerben oder Erbengemeinschaft, Vermächtnis oder Pflichtteilsrecht, Testamentsvollstreckung oder Erbscheinsverfahren: Für jede erbrechtliche Konstellation hat “der Uricher” die passenden Formulare und Hinweise. Bis hin zur Unternehmensnachfolge, zu Nachlasspflegschaft und Nachlassinsolvenz. Kurzum, mit den NomosFormularen Erbrecht ist man als Praktiker in diesem Rechtsgebiet bestens aufgestellt.

Uricher (Hrsg.)

NomosFormulare Erbrecht: Testamentsgestaltung, Vertragsgestaltung, Prozessführung

Nomos Verlag, 5. Auflage 2023

1198 Seiten; 129,00 Euro

ISBN 978-3-7560-0047-0