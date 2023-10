Renommiert und bewährt

Der Noack/Servatius/Haas-GmbH-Gesetz-Kommentar in 23. Auflage

Friederike Mattes

Das „erstaunlich schlanke Regelwerk“ des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (so die Bearbeiter in ihrem Vorwort zur 23. Auflage) hat es in sich. Als beliebteste Rechtsform der eingetragenen Gesellschaften in Deutschland gibt es eine Vielzahl von Themen, die mit dem GmbHG abgedeckt werden müssen. Umso schöner wäre es für den Praktiker gewesen, wenn der Gesetzestext zu Beginn des Kommentars in seiner Gänze abgedruckt worden wäre. Trotz digitalen Arbeitens bleibt gerade bei der Nutzung eines Kommentars das Bedürfnis, das kommentierte Gesetz in der zugrundegelegten Version vor sich zu haben (bei aller Problematik der Aktualität, aber das sollte jedem Juristen bekannt sein).

Inhaltlich gibt es hingegen an dieser renommierten und bewährten Form des Beck´schen Kurzkommentars, die nunmehr in 23. Auflage vorliegt, nichts auszusetzen: Übersichtlich sind alle Regelungen kommentiert und alle wesentlichen Themenbereiche sind in der gebotenenen und erwünschten Kürze abgedeckt. Die auf Wunsch des Verlags erfolgte Umstellung auf den gegenwärtigen Verfasserkreis gelingt zudem unproblematisch, nachdem der Verlag erfreulicherweise am äußeren Erscheinungsbild seiner großen Werke nichts geändert hat.

Redaktionsschluss war August 2021. Seitdem hat sich wieder Einiges im Gesellschaftsrecht getan, gerade das am 01.08.22 in Kraft getretene Gesetz zur Umsetzung der Digitalisierungsrichtlinie (DiREG) ist laut Vorwort „perspektivisch bereits berücksichtigt“, gleichwohl muss der sich Nutzer des Kommentars der in Kraft getretenen Änderungen bewusst sein – der Blick auf die aktuelle Fassung der kommentierten Regelung ist unerlässlich, betrachte man nur beispielsweise § 48 GmbHG im Vergleich zur Vorgängerversion.

Die Grundzüge und wichtigen Einzelthemen des GmbH-Rechts bleiben aber bei anhaltendem gesetzgeberischem Änderungswillen unverändert, so dass auch dieser Kommentar bis zu seiner Neuauflage auf keinem Schreibtisch fehlen darf.

Noack, Ulrich; Servatius, Wolfgang; Haas, Ulrich (Bearb.) Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung, 23. Auflage, C.H. Beck, München, 2022