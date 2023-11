Kenntnis und Verständnis

Der Saenger-ZPO-Kommentar von Nomos in 10. Auflage

Rainer Stumpf

Unter den ZPO-Kommentaren gilt die in der Reihe NomosHandkommentare erschienene Kommentierung des Münsteraner Ordinarius Ingo Sanger fast schon als eine Art Geheimtipp. Seit ihrem erstmaligen Erscheinen vor 18 Jahren positioniert sie sich in etwa mittig zwischen dem “kleinen Platzhirsch” Thomas/Putzo und dem “großen Platzhirsch” Zöller – sowohl vom Umfang als auch vom inhaltlichen Tiefgang her. Gleiches gilt für den Anschaffungspreis. Die nunmehr 10. Auflage dieses längst nicht mehr Nischenprodukts knüpft insofern nahtlos an ihre Vorgänger an und vermittelt, wie es im Vorwort des Herausgebers heißt, “Kenntnis und Verständnis der prozessualen Regelungen sowie der hierzu ergangenen Rechtsprechung und ihrer Bewertung in Wissenschaft und Praxis. Eine vollständige Behandlung aller Detailfragen in ihrer kasuistischen Verästelung ist nicht bezweckt.” Dennoch lassen Sanger und seine zehn Co-Worker kaum etwas aus von dem, was für die tägliche Praxis im Zivilprozessrecht von Relevanz ist.

In der Neuauflage berücksichtigt sind u.a. das Gesetz zum Ausbau des elektronischen Rechtsverkehrs mit den Gerichten, das Gesetz zur Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts, das Gesetz zur Durchführung der EU-Verordnungen über grenzüberschreitende Zustellungen und grenzüberschreitende Beweisaufnahmen in Zivil- oder Handelssachen, die VO (EU) 2019/1111 über die Zuständigkeit, Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Ehesachen und in Verfahren betreffend die elterliche Verantwortung und über internationale Kindesentführungen (Brüssel IIb-VO). Bereits im Blick der Bearbeiter ist ferner das geplante Gesetz zur Förderung des Einsatzes von Videokonferenztechnik in der Zivilgerichtsbarkeit und den Fachgerichtsbarkeiten sowie das Verbandsklagenrichtlinienumsetzungsgesetz (VDuG).

So gibt “der Saenger” seinen Lesern auf bewährte Weise und unter besonderer Beachtung der Bezüge auch zum europäischen Zivilverfahrens- und Vollstreckungsrecht einen strukturierten Überblick über das Recht der ZPO.

Ingo Saenger (Hrsg.)

Zivilprozessordnung (Handkommentar)

10. Auflage 2023, Nomos Verlag 2023

3680 Seiten; 139,00 Euro

ISBN 978-3-7560-0049-4