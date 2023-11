Vorsicht, Haftungsfalle!

Das Praxishandbuch “Die Haftung im Steuer- und Wirtschaftsrecht” von Jürgen R. Müller und Christian Fischer in Erstauflage

Ludwig Deist

Wer im Steuer- und/oder Wirtschaftsrecht unterwegs ist, ob beratend oder in einem Unternehmen, steht schon beinahe kraft seiner Tätigkeit mit einem Bein in der Haftungsfalle. Hauptanliegen des von Jürgen R. Müller und Christian Fischer jüngst in Erstauflage herausgegebenen Praxishandbuchs “Die Haftung im Steuer- und Wirtschaftsrecht” ist es, die drei einschlägigen Themenkreise, nämlich steuerliche, strafrechtliche und zivilrechtliche Verantwortung, nicht isoliert, sondern in ihrem Zusammenspiel zu betrachten und so den einschlägigen Praktikern vorbeugend unter die Arme zu greifen. “Selbst kleine Differenzen und Unachtsamkeiten”, so heißt es warnend im Vorwort, “können heute schnell in kritische Steuer- und Wirtschaftsstrafverfahren übergehen – mit hohen Haftungsrisiken für Unternehmen, Führungskräfte und beratende Berufe.”

Der Aufbau des Buches folgt der erwähnten Dreiteilung: Auf “Kapitel 1: Die steuerliche Haftung” (S.23-274) folgt “Kapitel 2: Die strafrechtliche Verantwortung” (S.275-536) und schließlich “Kapitel 3: Die zivilrechtliche Haftung” (S.537-610). Das Expertenteam, zu dem neben den beiden Herausgebern noch zwölf weitere mehr oder weniger namhafte Expertinnen und Experten gehören, zeigt, welche typischen Haftungsfälle in der Praxis man im Blick behalten sollte und welche Strategien der Risikobegrenzung sich bewähren.

So gibt das Werk einen umfangreichen Überblick über die Haftungsrisiken unter verschiedensten Gesichtspunkten und eignet sich darüber hinaus auch bestens, bereits existente Sicherheitssysteme auf Vollständigkeit und Tiefenschärfe zu überprüfen. Besondere Schwerpunkte liegen u.a. in detaillierten Darstellungen von Wirtschaftsdelikten wie Betrug, Geldwäsche oder Sozialversicherungsbetrug.

Kurzum, das Handbuch überzeugt als ein prägnanter Leitfaden, der auch spezifische Verknüpfungen vom Steuerrecht zum Wirtschaftsrecht praxisnah herausgestellt. Oder anders gesagt: Praktiker dürfen sich mit diesem Werk auf der sicheren Seite fühlen.

Jürgen R. Müller / Christian Fischer (Hrsg.)

Die Haftung im Steuer- und Wirtschaftsrecht. Ein Praxishandbuch für Unternehmer und Berater

Erich Schmidt Verlag 2023

632 Seiten; 159,00 Euro

ISBN 978-3-503-20682-7