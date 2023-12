Grundbuch in Ordnung

Der Bauer/Schaub-Kommentar zur GBO in 5. Auflage

Rainer Stumpf

Das deutsche Grundbuch ist doch ein Faszinosum! Nur wer im Grundbuch als Eigentümer eines Grundstücks eingetragen ist oder auch nur als einer von mehreren Sondereigentümern, die zusammen eine Wohnungseigentümergemeinschaft hinsichtlich eines durch Teilungserklärung aufgeteilten bebauten Grundstücks bilden, darf sich Grundstücks- oder Wohnungseigentümer nennen. Aber längst nicht jeder darf einen Blick ins Öffentliche Grundbuch werfen, um zu sehen, wem dieses Grundstück oder jene Wohnung gehört. Da muss man schon ein berechtigtes Interesse vorweisen und darlegen können, warum man das gerne wissen möchte. Und außerdem sind die sogenannten Grundbücher ja auch schon seit langem keine Bücher mehr, sondern existieren nur noch in abstrakter, d.h. elektronisch gespeicherter Form. Breiten Bevölkerungskreisen wären alle Fragen rund ums Grundbuch wohl auch weiterhin ein sprichwörtliches Buch mit sieben Siegeln geblieben, hätte unser Staat nicht jede Grundstückseigentümerin und jeden Wohnungseigentümer dazu verdonnert, eine Grundsteuererklärung abzugeben, für die man u.a. auch eine Menge Angaben aus dem Grundbuch benötigt. Wer diesen Kraftakt einmal bewältigt hat, der weiß nun sogar, dass jede einzelne Eigentumswohnung eine eigens nummerierte Seite im fiktiven Grundbuch hat, und noch manches mehr…

Das wahre Expertenwissen, nämlich sowohl das materielle Grundstücksrecht als auch das Verfahrensrecht rund ums Grundbuch, findet sich aber – so kompakt wie sonst nirgends – im Bauer/Schaub-Kommentar zur Grundbuchordnung. Der Kommentar erläutert die schwierige Materie der Grundbuchordnung und des dafür maßgebenden Grundstücksrechts systematisch geordnet und auf hohem wissenschaftlichem Niveau. Formal orientiert er sich am Aufbau eines Grundbuchblattes, inhaltliche am Informationsbedarf der mit Rechtsgestaltungen befassten Anwender. Wer als juristischer Allrounder bisher wenig in den Untiefen des Grundstücksrecht unterwegs gewesen ist, verliert dank der übersichtlichen Erklärungen im Bauer/Schaub schnell seine Scheu vor diesem anspruchsvollen Rechtsgebiet. Selbst an ein gesondertes Kapitel zum Auslandsbezug des Grundbuchrechts haben die Herausgeber gedacht. Ebensowenig fehlen Ausführungen auch zum WEG-Recht und selbst zum Erbbaurecht.

Die Neuauflage wurde umfassend überarbeitet und aktualisiert. Hervorzuheben ist insbesondere die Einarbeitung neuer Rechtsprechung und Literatur sowie zahlreicher Änderungsgesetze wie dem SanktionsdurchsetzungsG II, der Abschaffung des Güterrechtsregisters, dem Gesetz zum Ausbau des elektronischen Rechtsverkehrs mit den Gerichten, dem MoPeG und WEMoG, der Umsetzung der Änderungen der Geldwäsche-RL, dem Gesetz zur Änderung von Vorschriften über die außergerichtliche Streitbeilegung in Verbrauchersachen und dem Gesetz zur Umsetzung der DS-GVO. Kurzum, wer vertiefte Einblicke ins deutsche Grundstücksrecht benötigt, wird im Bauer/Schaub ganz sicher fündig werden.

Bauer/Schaub

Grundbuchordnung (Kommentar)

Vahlen Verlag, 5. Auflage 2023

2.380 Seiten; 259,00 Euro