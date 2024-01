Müheloser Spagat

Der Thomas Fischer-StGB-Kommentar in 71. Auflage

Ludwig Deist

Wer als Praktiker Gesetzeskommentare mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis erwerben will, der greift bekanntlich bevorzugt zu jenen, die “zur Zweiten Juristischen Staatsprüfung zugelassen” sind, wie es so schön heißt, was ein Euphemismus dafür ist, dass die armen angehenden Kollegen ohne diese Kommentare kaum Chancen haben dürften, ihr Examen erfolgreich zu überstehen. Es gilt als offenes Geheimnis, dass die Preispolitik der Verlage darauf insofern Rücksicht nimmt, als die betreffenden Kommentarwerke deshalb nicht ganz so hochpreisig angeboten werden, wie es ohne diesen Umstand zweifellos der Fall wäre. Zum einen, damit die klammen Referendare nicht noch mehr als ohnehin schon bluten müssen. Zum anderen, da diese Werke ja auch ganz ordentliche Verkaufszahlen generieren. Soll heißen: Grüneberg (Ex-Palandt), Thomas/Putzo und die beiden Kopps sind in ihren jeweiligen Gebieten preislich attraktiver als alle Konkurrenzwerke. Im Strafrecht gilt nämliches für den Thomas-Fischer-Kommentar zum Strafgesetzbuch, der vor kurzem in 71. Auflage erschienen ist.

Praxisgerecht und wissenschaftlich fundiert zugleich zu sein – dieser Spagat gelingt “dem Fischer” mühelos. Jedes Jahr aufs Neue aktualisiert (was ja mittlerweile bei den meisten Kommentierungen Standard ist) hat er die relevante Rechtsprechung und Literatur gesichtet und in seine Ausführungen eingearbeitet. Bemerkenswert ist ferner, dass der Verlag dieses Werk mit “kompakt und handlich in einem Band” bewirbt, was immerhin andeutet, dass der Umfang selbst in der Reihe “Juristische Kurzkommentare”, zu der auch “der Fischer” gehört, mittlerweile Dimensionen erreicht hat, die es nicht mehr als selbstverständlich erscheinen lassen, mit nur einem Band auszukommen. Wo dieser Trend zur Akzeleration enden wird? Wohl spätestens mit der weitgehenden Abschaffung der gedruckten Papierausgaben. Aber so weit sind wir gottlob noch nicht…

Die Neuausgabe berücksichtigt vollständig die Literatur, Rechtsprechung und Gesetzgebung mit dem Stand vom 1. November 2023. Eingearbeitet sind u.a. Art. 1 Gesetz zur Überarbeitung des Sanktionenrechts – Ersatzfreiheitsstrafe, Strafzumessung, Auflagen und Weisungen sowie Unterbringung in einer Entziehungsanstalt mit Wirkung vom 1.10.2023 sowie 1.2.2024 und außerdem Art. 4 Gesetz zur Änderung des Bundeszentralregistergesetzes und des Strafgesetzbuches mit Wirkung vom 9.12.2022. Mehrere hundert neue Entscheidungen (v.a. des BGH, daneben au ch der OLGe, des BVerfG sowie des EGMR) wurden seit der Vorauflage in das Werk eingearbeitet. Zahlreiche weitere Ergänzungen betreffen aktuelle praktische Fragen, wie beispielsweise zur Tatbestandsüberschneidung von § 257 und § 261 StGB, zur Rechtfertigung von Nötigungshandlungen oder zur Rücknahme sinnwidriger Strafverschärfungen im Sexualstrafrecht. Kurz gesagt, der neue Fischer bringt seine Benutzerinnen und Benutzer auch diesmal zuverlässig auf den neuesten Stand.

Thomas Fischer

Strafgesetzbuch (Kommentar)

71. Auflage 2024

2.810 Seiten; 109,00 Euro

ISBN 978-3-406-80811-1