Sechs Namensgeber/innen – ein Kommentar

Der Kemper/Kisters-Kölkes-u.s.w.-Kommentar zum Betriebsrentengesetz in 10. Auflage

Cornelia Knappe

Mit dem Arbeitsrecht bekommt man/frau es in seiner/ihrer juristischen Ausbildung eher nur am Rande zu tun. Manchmal verschlägt es eine/n aber in einer der Praxis-Stationen dann doch in entlegene Rechtsgebiete wie das Betriebsrentenrecht. Betriebsrenten können für so manche Arbeitnehmerin ein wichtiges Thema sein, versprechen sie doch eine durchaus signifikante Aufbesserung der eigenen Altersbezüge, was idealerweise auch noch zur Verminderung des berüchtigten Gender-Pay-Gaps beitragen kann. (Manchmal aber auch gerade nicht, wenn Kindererziehungszeiten und dauerhafte Teilzeit mit ins Spiel kommen…)

Juristische Kommentierungen zum Betriebsrentenrecht gibt es mehr, als man denken könnte. Zu den etablierten Werken in dieser Nische gehört auch der “Kemper/Kisters-Kölkes/Berenz/Huber/Betz-Rehm/Borgers”, der Kommentar mit rekordverdächtigen sechs NamensgeberInnen, von denen zwei auch noch Doppelnamen tragen. Da die Anordnung der Namen hier offensichtlich nicht alphabetisch erfolgt ist, kann wohl eine Art interne Hierarchie unter den VerfasserInnnen angenommen werden. Die Erläuterungen auf dem Einband verraten in der Tat, dass es sich beim “Frontman” um den nicht mehr aktiven Mitbegründer Dr. Kurt Kemper, Rechtsanwalt in Düsseldorf, handelt. Auch der Drittgenannte, Dr. Claus Berenz, hat sich mittlerweile, wie es heißt, in den Ruhestand verabschiedet. Die vier anderen sind alle noch dabei, nämlich Margret Kisters-Kölkes, Rechtsanwältin und Steuerberaterin in Mülheim an der Ruhr, Dr. jur. Brigitte Huber LL.M., Rechtsanwältin in München; Christian Betz-Rehm, Rechtsanwalt in München sowie – erstmals in dieser Runde – Annika Borgers, Abteilungsleiterin Recht des Pensionssicherungsvereins (zuständig insbesondere für die Insolvenzsicherung der Betriebsrenten) in Köln.

Inhaltlich ist hervorzuheben, dass der Kommentar neben dem Arbeitsrecht vor allem auch die Insolvenzsicherung in seine Kommentierung einbezieht. Neu in der 10. Auflage sind u.a. die Einarbeitung der aktuellen Rechtsprechung – insbesondere des Bundesarbeitsgerichts – sowie der BMF-Schreiben vom 12.08.2021 und 18.03.2022, der Neuregelung in § 6 BetrAVG, die durch die Streichung der Hinzuverdienstgrenze ausgelöst wurde, der Diskussion zur Generationengerechtigkeit und der Umsetzung der ersten Sozialpartnermodelle. Kurzum, der “Kemper/Kisters-Kölkes/Berenz/Huber/Betz-Rehm/Borgers” bringt seine Benutzer/innen auch in seiner 10. Auflage zuverlässig und kompetent auf den aktuellen Sach- und Rechtsstand.

Kemper/Kisters-Kölkes/Berenz/Huber/Betz-Rehm/Borgers

Betriebsrentengesetz (Kommentar)

Luchterhand Verlag / Wolters Kluwer, 10. Auflage 2023

800 Seiten; 159,00 Euro

ISBN 978-3-472-09781-5