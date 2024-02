In eigener Sache

Der Weyland-BRAO-Kommentar in 11. Auflage

Rainer Stumpf

Als praktizierender Rechtsanwalt braucht man einen Kommentar zur Bundesrechtsanwaltsordnung, in dem auch noch die Berufsordnung, die Fachanwaltsordnung, das Partnerschaftsgesellschaftsgesetz, das Recht für Anwälte aus dem Gebiet der EU sowie

die Patentanwaltsordnung mit Nebengesetzen mitkommentiert sind, eigentlich nicht unbedingt, zumindest nicht jeden Tag. Auch der hohe Anschaffungspreis tut sein Übriges, um einen von der Anschaffung eines solchen Werkes abzuhalten. Aber dann braucht man es irgendwann doch, und das auch noch wiederholt, und man ist letztlich heilfroh, wenn man es hat. Vier oder fünf solche Werke tummeln sich derzeit auf dem Markt. Der Weyland, dessen jüngst erschienene 11. Auflage hier anzuzeigen ist, hält sowohl preislich als auch vom Umfang her in etwa eine Mittelstellung, was sich nach unseren Stichproben offenbar auch vom Inhalt sagen lässt. Er orientiert sich an der Rechtsprechung und herrschenden Meinung und berücksichtigt auch unveröffentlichte Entscheidungen. Alles sehr solide also, ohne unnötig in die Breite zu gehen. (Und das ist auch besser so, denn noch mehr Seiten ließen sich auch kaum noch in einem einzigen Band unterbringen.)

Die Neuauflage verarbeitet die gesetzlichen Änderungen seit der Vorauflage, insbesondere die Gesetze zur Änderung von Vorschriften über die außergerichtliche Streitbeilegung in Verbrauchersachen, zur Neuregelung des Rechts der notwendigen Verteidigung, zur Umsetzung der ÄndRL zur Vierten Geldwäsche-RL, zur Umsetzung der Verhältnismäßigkeits-RL im Bereich öffentlich-rechtlicher Körperschaften, zur Verbesserung des Verbraucherschutzes im Inkassorecht, zur Modernisierung des notariellen Berufsrechts, zur Neuregelung des Berufsrechts der anwaltlichen und steuerberatenden Berufsausübungsgesellschaften, zur Förderung verbrauchergerechter Angebote im Rechtsdienstleistungsmarkt, zum Ausbau des elektronischen Rechtsverkehrs mit den Gerichten, zur Ergänzung der Regelungen zur Umsetzung der Digitalisierungs-RL und zur Stärkung der Aufsicht bei Rechtsdienstleistungen. Erstmals kommentiert sind das Mediationsgesetz und das Geldwäschegesetz.

Interessant ist, dass die Bearbeiter dieses Werkes keineswegs ausschließlich aus der Anwaltschaft kommen, sondern sich unter ihnen auch Notare, Richter und Staatsanwälte (m,w,d) befinden, was dem Anspruch dieser Kommentierung, praktische Erfahrungen aus verschiedensten Berufsfeldern mit in sie einfließen zu lassen, durchaus förderlich ist. Kurz gesagt, der Weyland bringt Praktikerinnen und Praktiker in berufsrechtlichen Fragen zuverlässig auf den neuesten Stand.

Weyland, Bundesrechtsanwaltsordnung (Kommentar), Vahlen Verlag, 11. Auflage 2024, 2.407 Seiten; 199,00 Euro; ISBN 978-3-8006-6838-0.