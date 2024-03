Feminismus und wildes Gehopse

Recht cineastisch, Teil 44: „Poor Things“ von Giorgos Lanthimos

Thomas Claer

Eine Art Märchen für Erwachsene hat Regisseur Giorgos Lanthimos hier komponiert. Eigentlich passt die Geschichte ja hinten und vorne nicht zusammen, immer wieder finden sich haarsträubende logische Unstimmigkeiten. Aber das ist gar nicht weiter schlimm, denn auf rein psychologischer Ebene funktioniert das Ganze schließlich glänzend… Irgendwann im 19. Jahrhundert, irgendwo in England experimentiert der optisch verdächtig an Dr. Frankensteins Monster erinnernde Protohumangenetiker Dr. Godwin Baxter (Willem Dafoe) in seinem Herrenhaus wild mit Menschenmaterial herum. Gerade hat er dem Leichnam einer unlängst ertrunkenen jungen Dame das Gehirn eines Neugeborenen eingepflanzt und so einen neuen Menschen erschaffen, den er persönlich unter seine Obhut nimmt (so wie besagter Dr. Frankenstein es einst mit seinem Geschöpf getan hat). Im Ergebnis entsteht so ein recht obskures Hybridwesen, das aber vermutlich gewisse Männerphantasien bedient, nämlich ein Kind mit dem Körper einer reizvollen erwachsenen Frau, das schon bald sein sexuelles Erwachen erlebt. (Man stelle sich nur einmal die umgekehrte Konstellation vor, das wäre dann sogleich ein Fall für die Staatsanwaltschaft!) Doch diese etwas anrüchige und schmuddelige Ausgangslage tritt dann mit der Zeit in den Hintergrund, während sich zum einen eine große Liebesgeschichte abspielt und zum anderen ein ultra-feministisches Coming of Age entfaltet. Dr. Godwin Baxters Assistent Mark Ruffalo (Duncan Wedderburn) ist dem kapriziösen Laborprodukt Bella Baxter (Emma Stone) in einer so rührend bedingungslosen Hingabe zugetan, dass er dadurch am Ende… Aber das soll an dieser Stelle noch nicht verraten werden, denn dieses furiose Fimspektakel sollte sich jede und jeder unbedingt selbst auf der Leinwand zu Gemüte führen.

Poor Things (GB 2023)

Regie: Giorgos Lanthimos

Drehbuch: Tony McNamara

Darsteller: Emma Stone (Bella Baxter / Victoria Blessington), Mark Ruffalo (Duncan Wedderburn), Willem Dafoe (Dr. Godwin Baxter), Ramy Youssef (Max McCandles)