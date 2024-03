Brao, Braissimo!

Der Henssler/Prütting-BRAO-Kommentar in 6. Auflage

Rüdiger Rath

Zu den wichtigen Bestandteilen einer gut sortierten anwaltlichen Bibliothek gehört immer auch ganz unbedingt ein aktueller Band zum anwaltlichen Berufsrecht. Besonders, wenn es um Fragen der Fachanwaltschaft geht (von denen es hierzulande ja mittlerweile schon 24 gibt), ist der in nunmehr 6. Auflage erschienene Henssler/Prütting-BRAO-Kommentar eine exzellente Adresse, denn er behandelt auch alle 24 Fachanwaltsordnungen in der ihnen gebührenden Ausführlichkeit. Der bemerkenswerte Werbespruch des Verlags für dieses Produkt “Stärken Sie Ihre Wettbewerbsfähigkeit!” trifft es insofern ganz richtig, als es in der Tat ein großes Versäumnis wäre, hierüber nicht Bescheid nicht zu wissen.

Die völlig neu bearbeitete 6. Auflage mit allen Neuerungen durch die BRAO-Reform 2022 und weiteren aktuellen Änderungen der BRAO berücksichtigt ebenso das neue anwaltliche Gesellschaftsrecht (inkl. MoPeG), das Gesetz zur Stärkung der Aufsicht bei Rechtsdienstleistungen vom 10.3.2023 sowie die aktuellen Beschlüsse der 7. Satzungsversammlung der BRAK v. 8.5.2023. Somit finden sich hier alle im anwaltlichen Berufsrecht relevanten Vorschriften in einem Band (auch EuRAG, Rechtsdienstleistungsgesetz, Mediationsgesetz, Partnerschaftsgesellschaftsgesetz sowie Rechtsanwaltsverzeichnis- und -postfachverordnung kommen zu ihrem Recht) mit allen Neuerungen auf dem aktuellen Stand Herbst 2023.

Für die Neuauflage konnten die Herausgeber Prof. Dr. Martin Henssler und Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hanns Prütting mehrere weitere namhafte Expertinnen und Experten des anwaltlichen Berufsrechts gewinnen, die das renommierte Autorenteam noch über das bisherige Maß hinaus verstärken. Kurzum, die ebenso fundierte wie umfassende Darstellung des anwaltlichen Berufsrechts rechtfertigt den doch recht sportlichen Anschaffungspreis durchaus.

Henssler/Prütting

Bundesrechtsanwaltsordnung (Kommentar)

Verlag C.H. Beck, 6. Auflage 2024

2468 Seiten; 219,00 Euro

ISBN: 978-3-406-78479-8