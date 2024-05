In der Mausefalle?

Neues von Stella Sommer, aber anderes als gedacht

Thomas Claer

Nachdem die wunderbare Stella Sommer uns zuletzt mit gleich zwei englischsprachigen „Solo-Platten“ in Folge erfreut hat („Norcern Dancer, 2020; Silence Wore a Silver Coat, 2022), wäre es nun eigentlich Zeit gewesen für die heiß ersehnte fünfte Platte ihres deutschsprachigen Hauptprojekts „Die Heiterkeit“. Aber weit gefehlt. Stattdessen revitalisiert sie ein Nebenprojekt aus früheren Tagen an der Grenze zwischen Originalität und Albernheit: Die Mausis. Gemeinsam mit ihrem Kollegen Max Gruber hatte sie diese obskure zweiköpfige Formation bereits 2017 ins Leben gerufen, Auftritte auf einigen Bühnen im Mäusekostüm mit aufgesetzten Ohren absolviert und schließlich eine Vinyl-EP mit vier thematisch im grauen Nageruniversum angesiedelten Songs („Was kann ein Mausi dafür?“) herausgebracht. Es folgte noch ein Weihnachtslied auf YouTube („A Mausi Christmas“) im Jahr darauf. Das war es dann – dachte man eigentlich.

Doch nun ein solcher Paukenschlag: Am 16. August 2024 erscheint „In einem blauen Mond“, das Debütalbum von Die Mausis, die von ihrer Plattenfirma Bubak als „die personell kleinste und gleichzeitig größte Supergroup dieses Landes“ bezeichnet werden. Die erste sogenannte Single daraus (es ist nur ein Song auf YouTube ohne physischen Tonträger) heißt so wie das Album und ist bereits seit einigen Tagen abrufbar. Noch dazu findet ein Release-Konzert am Tag der Albumveröffentlichung, also am 16.8.24, in Berlin statt, und zwar in der Kantine im Berghain!

Neugierig klickt man also auf den neuen Song „In einem blauen Mond“. Und ja, textlich ist das schon ganz ambitioniert und gelungen. Aber musikalisch fehlen hier leider einfach die zündenden Ideen. Auch beim dritten und vierten Hören kann dieses Lied nicht wirklich überzeugen, wobei die fünf besagten älteren Songs der Mausis nun auch nicht gerade das Gelbe vom Ei waren. Es bleibt also abzuwarten, ob das angekündigte erste Mausis-Album noch positiv überraschen kann. Ansonsten bleibt einem dann wohl nur noch das Warten auf die nächste Heiterkeit-Platte.