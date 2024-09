Doppeltes Jubiläum in Orange

Kopp/Schenke in 30. Auflage und Kopp/Ramsauer in 25. Auflage

Cornelia Knappe

Zu den verlässlichen Helfern der Referendarinnen und Referendare in der Not des Zweiten juristischen Staatsexamens zählt seit Jahrzehnten der Kopp/Schenke, der in diesem Jahr in nun schon 30. Auflage erscheint. Längst gilt er als der Standard-Kommentar zur VwGO. Besonders punkten kann Kopp/Schenke durch seine Aktualität aufgrund jährlicher Neuauflage sowie sein unschlagbares Preis-Leistungsverhältnis. Die Konkurrenz mag hin und wieder einen Tick ausführlicher sein, dafür bewegt sich deren Preisniveau aber auch locker im dreistelligen Bereich. Eine Schwelle, die der Kopp/Schenke noch für lange Zeit nicht erreichen dürfte. (Toi, toi, toi…)

Die Neuauflage berücksichtigt die Gesetzesänderungen durch Art. 19 VerbandsklagenrichtlinienumsetzungsG, Art. 2 Fünftes VerwaltungsverfahrensänderungsG und Art. 11 G zur Beschleunigung von Genehmigungsverfahren im Verkehrsbereich. Wie immer liegt ein besonderes Augenmerk der Bearbeitenden auf den europarechtlichen Entwicklungen. Angesichts der oben erwähnten Vorzüge erfreut sich Kopp/Schenke großer Beliebtheit nicht nur bei den erwähnten Referendarinnen und Referendaren, sondern nicht minder bei Rechtsanwaltschaft, Verwaltungsgerichten, Behörden, Unternehmen und Verbänden. Ja selbst an verwaltungsrechtlichen Lehrstühlen erfolgt der erste Zugriff nicht selten zum Buch im orangenen Umschlag. Wir wünschen alles Gute für die nächsten 30 Auflagen!

Nun ist es aber gewissermaßen eine mathematische Ironie des Schicksals, dass zeitgleich mit dem neuen Kopp/Schenke auch eine Jubiläumsausgabe von dessen Zwillingswerk Kopp/Ramsauer erscheint: Zum immerhin schon 25. Mal geht nämlich auch der maßgebliche VwVfG-Kommentar an den Start. Und über diesen lässt sich, was die Marktstellung und seinen immensen praktischen Nutzen angeht, kaum etwas anderes als über Kopp/Schenke sagen. Das nachgerade Siamesische des Zwillingscharkaters dieser beiden Werke zeigt sich neben dem wechselseitig aufeinander Bezug nehmenden Inhaltlichen sogar in der Seitenzahl (2259 versus 2264 Seiten) und der Preisgestaltung (beide kosten exakt 75 Euro).

Kopp/Ramsauers Neuauflage berücksichtigt die Neuerungen im digitalen Verwaltungsrecht durch das 5. VwVfÄndG v. 04.12.2023 (Neuerlass der §§ 27a bis 27c sowie Änderung der §§ 3a und 33). Ebenso eingearbeitet sind die fachrechtlichen Änderungen, die das Verwaltungsverfahren betreffen, z.B. im Umweltrecht und Baurecht, sowie aktuelle Rechtsprechung und Literatur, beispielsweise zu Rechtsfragen der Rücknahme und des Widerrufs von Verwaltungsakten sowie zum Planfeststellungsrecht. So bleibt uns nur, auch dem Kopp/Ramsauer alles Gute für die mindestens nächsten 25 Auflagen zu wünschen.

Kopp/Schenke

Verwaltungsgerichtsordnung (Kommentar)

Verlag C.H. Beck, 30. Auflage 2024

2259 Seiten; 75,00 Euro

ISBN: 978-3-406-82006-9

Kopp/Ramsauer

Verwaltungsverfahrensgesetz (Kommentar)

Verlag C.H. Beck, 25. Auflage 2024

2264 Seiten; 75,00 Euro

ISBN: 978-3-406-82005-2