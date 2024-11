Umfassende Orientierungshilfe

Das „Praxishandbuch KI und Recht“ in Erstauflage

Florian Wörtz

Künstliche Intelligenz entwickelt sich mit immer mehr Dynamik und stellt uns auch rechtlich vor neue Herausforderungen. Im Praxishandbuch KI und Recht geben die Autoren eine umfassende Orientierungshilfe zu den wichtigsten Rechtsfragen im Zusammenhang mit dem Einsatz von KI. Das Werk führt in 7 Kapiteln angefangen von einer Einführung in die wichtigsten Rechtsfragen ein: Urheberrecht, Datenschutzrecht, Haftungsfragen, EU-Verordnung über KI, einer Verteifung sowie Patente. Die Autoren sind jeweils renommierte Experten in ihren Bereichen. Die Materie wird anschaulich und praxisnah erklärt, eine Zusammenfassung am Ende der Kapitel hilft bei der kompakten Übersicht über die jeweilige Materie. Zahlreiche Fußnoten in der noch recht jungen Materie geben die Möglichkeit der vertieften Recherche zu Einzelfragen.

Fazit: ein sehr gelungenes Werk zu einer faszinierenden und neuen Materie, zu welcher der Buchmarkt noch nicht viel Angebote bereithält.

Ulbricht, Carsten / Brajovic, Danilo / Duhme, Torsten / Hawighorst, Jessica / Huber, Marco / Iber, Varinia / Nemec, Carolin: Praxishandbuch KI und Recht, Haufe-Verlag, 1. Auflage 2024, ISBN: 978-3-648-17701-3, 69,99 €