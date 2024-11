Im Bundle billiger

Prütting/Wegen/Weinreich in 19. Auflage und Prütting/Gehrlein in 16. Auflage

Ludwig Deist

Gesetzeskommentare mit besonders gutem Preis-Leistungs-Verhältnis sind zumeist solche, die zur Pflichtausstattung für Referendare in der Prüfung zum 2. Staatsexamen gehören, also Grüneberg, Putzo, die beiden Kopps und wie sie alle heißen. Möchte man andere Kommentierungen als jene erwerben, so zahlt man hingegen zumeist einen saftigen Aufpreis. Doch es gibt auch Ausnahmen von dieser ungeschriebenen Regel. So gibt es im Falle der äußerst voluminösen BGB- und ZPO-Kommentare Prütting/Wegen/Weinrich und Prütting/Gehrlein die charmante Besonderheit, dass es beide zusammen im sogenannten Bundle für satte 29 Euro günstiger gibt als bei einzelnem Erwerb. (Die Ersparnis reicht somit schon beinahe für einen halben Kopp/Schenke oder auch Kopp/Ramsauer. Wieso gibt es diese beiden eigentlich nicht auch im Bundle?!)

Zwei neue Prütting-Schwergewichte also zum BGB und zur ZPO, die wie jedes Jahr in vollständig aktualisierter Neuauflage an den Start gehen. Zum BGB-Kommentar ist zunächst anzumerken, dass er auch EGBGB, AGG, GewSchG, ProdHaftG, VersAusglG und WEG mitkommentiert. Berücksichtigt in den diesjährigen Aktualisierungen wurden u.a. das berühmte Gesetz zur Änderung des Gebäudeenergiegesetzes und zur Änderung des Bürgerlichen Gesetzbuches, zur Änderung der Verordnung über Heizkostenabrechnung, zur Änderung der Betriebskostenverordnung und zur Änderung der Kehr- und Überprüfungsordnung vom 16. Oktober 2023 (Inkrafttreten 01.01.2024), das Personengesellschaftsrechtsmodernisierungsgesetz (MoPeG) vom 10. August 2021 (Inkrafttreten 01.01.2024). das Gesetz zur Ergänzung der Regelungen zur Umsetzung der Digitalisierungsrichtlinie und zur Änderung weiterer Vorschriften vom 15. Juli 2022 (Inkrafttreten 01.08.2023), das Gesetz zur Vereinheitlichung des Stiftungsrechts und zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes vom 16. Juli 2021 (Inkrafttreten 01.07.2023) , das Gesetz zur Durchführung der EU-Verordnungen über grenzüberschreitende Zustellungen und grenzüberschreitende Beweisaufnahmen in Zivil- oder Handelssachen, zur Änderung der Zivilrechtshilfe, des Vormundschafts- und Betreuungsrechts, zur Anpassung von Rechtsvorschriften zum Verbraucherschutz und zur Verbraucherrechtsdurchsetzung sowie zur Änderung sonstiger Vorschriften vom 24. Juni 2022 (Inkrafttreten 01.01.2023) , das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) vom 3. Juni 2021 (Inkrafttreten 01.01.2023), das Gesetz zur Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts vom 4. Mai 2021 (Inkrafttreten 01.01.2023), das Kostenrechtsänderungsgesetz 2021 (KostRÄG 2021) vom 21. Dezember 2020 (Inkrafttreten 01.01.2023)

sowie natürlich auch noch die Schuldrechtsreform 2022 (versetztes Inkrafttreten 01.10.2021/01.01./01.03./28.05./01.07.2022). Diese Aufzählung zeigt, was diejenigen verpassen, die sich noch notgedrungen mit der Vorauflage behelfen…

Nun aber zum Prütting/Gehrlein, der neben der ZPO auch noch Buch 1 und 2 des FamFG (§§ 1-270), das Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz (KapMuG), Unterlassungsklagengesetz (UKlaG), das Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG), das Verbraucherrechtedurchsetzungsgesetz (VDuG), die Brüssel Ia-Verordnung, die Brüssel IIa-Verordnung sowie das Anerkennungs- und Vollstreckungsausführungsgesetz (AVAG) mitkommentiert. Die Neuauflage berücksichtigt insbesondere

das Gesetz zur Einführung der elektronischen Akte in der Justiz und zur weiteren Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs vom 5. Juli 2017 (Inkrafttreten 01.01.2026), das Gesetz zum Ausbau des elektronischen Rechtsverkehrs mit den Gerichten und zur Änderung weiterer Vorschriften vom 5. Oktober 2021 (Inkrafttreten 01.01.2023 und 01.01.2024), das Personengesellschaftsrechtsmodernisierungsgesetz (MoPeG) vom 10. August 2021 (Inkrafttreten 01.01.2024), das Gesetz zur Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts vom 4. Mai 2021 (Inkrafttreten 01.01.2023), das Gesetz zur Neuregelung des Berufsrechts der anwaltlichen und steuerberatenden Berufsausübungsgesellschaften sowie zur Änderung weiterer Vorschriften im Bereich der rechtsberatenden Berufe vom 7. Juli 2021 (Inkrafttreten 01.08.2022) sowie das Gesetz zur Durchführung der EU-Verordnungen über grenzüberschreitende Zustellungen und grenzüberschreitende Beweisaufnahmen in Zivil- oder Handelssachen, zur Änderung der Zivilrechtshilfe, des Vormundschafts- und Betreuungsrechts, zur Anpassung von Rechtsvorschriften zum Verbraucherschutz und zur Verbraucherrechtsdurchsetzung sowie zur Änderung sonstiger Vorschriften vom 24. Juni 2022 (Inkrafttreten 01.07.2022).

Kurz gesagt, wer im Zivilrecht und Zivilprozessrecht auf dem neuesten Stand sein will, muss sich wohl oder übel Jahr für Jahr einen aktuellen einschlägigen Gesetzeskommentar anschaffen. Wer dabei von der Bundle-Preisvergünstigung profitieren möchte, der greift zum doppelten Prütting.

Prütting / Wegen / Weinreich

Bürgerliches Gesetzbuch (Kommentar)

19. Auflage 2024

4.180 Seiten; 129,00 Euro

ISBN: 978-3-472-09831-7

Prütting/Gehrlein

Zivilprozessordnung (Kommentar)

16. Auflage 2024

4.096 Seiten; 139,00 Euro

ISBN: 978-3-472-09830-0

Beide zusammen im Bundle

8.276 Seiten; 239,00 Euro

ISBN: 978-3-472-09833-1