Jubiläum im Jubiläumsjahr

Der Sachs GG-Kommentar in 10. Auflage

Rüdiger Rath

Unter den Grundgesetz-Kommentaren zählt der Sachs zweifellos zu den nobelsten und renommiertesten, und so ist es eine durchaus passende Koinzidenz, dass seine jüngst erschienene und hier anzuzeigende 10. Auflage just ins laufende Jahr des Dreivierteljahrhundert-Jubiläums unserer Verfassung fällt. Zugleich fällt beides aber auch in eine bewegte Zeit voller politischer und ebenso verfassungsrechtlicher Herausforderungen. Ein paar Stichworte mögen an dieser Stelle genügen: Schuldenbremse, Parteienverbot, Ausschluss politischer Parteien von staatlicher Finanzierung, Bundestagswahlrecht. All das ist im Grundgesetz geregelt, politisch und verfassungsrechtlich mitunter hitzig diskutiert. Orientierungshilfe in all den einschlägigen Debatten geben vor allem die GG-Großkommentare, aber eben auch der Sachs, der – wie es im Klappentext nicht zu Unrecht heißt – höchstes Niveau im handlichen Format bietet, d.h. das Niveau eines Großkommentars mit der Benutzerfreundlichkeit eines einbändigen Werks verbindet.

Die Neuauflage wartet zunächst mit einer personellen Neuerung auf und wird nunmehr von Prof. Dr. Dr. h.c. Christian von Coelln und Prof. Dr. Thoas Mann herausgegeben. Sie berücksichtigt alle seit Erscheinen der Vorauflage ergangenen Gesetzesänderungen, insbesondere durch das Änderungsgesetz vom 28.6.2022 (Art. 87a) und 19.12.2022 (Art. 82). Eingearbeitet sind ferner ferner alle wichtigen BVerfG-Entscheidungen, u.a. jene vom 24. März 2023 zum Klimaschutzgesetz, die vom 15. November 2023 zur Schuldenbremse, die vom 19. Dezember 2023 zur Wiederholung der Bundestagswahl in Berlin und die vom 23. Januar 2024 zum Finanzierungsausschluss einer politischen Partei.

Summa summarum bietet der Sachs-GG-Kommentar somit in gewohnter Weise das ganze Grundgesetz detailliert kommentiert in einem Band. Ein Must-have nicht nur für Verfassungsrechtler.

Sachs

Grundgesetz (Kommentar)

10. Auflage 2024

2.785 Seiten; 239,00 Euro

ISBN: 978-3-406-81738-0