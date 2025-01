25 Jahre Justament

Zweieinhalb Dekaden, ein Vierteljahrhundert – und immer noch frisch und munter!

Thomas Claer

Heute kann ich es ja zugeben: Es war so etwas wie Liebe auf den ersten Blick. Als ich an einem sonnigen Tag im Juni 2002 (oder ist es vielleicht doch schon im Mai gewesen?) als Anwärter auf ein Praktikum in einem Berliner Kleinstverlag aufkreuzte, bat man mich, vor dem Bewerbungsgespräch mit dem Chef noch kurz Platz zu nehmen, und drückte mir als Lektüre zur Überbrückung der Wartezeit eine bunte Zeitschrift in die Hand, die seinerzeit zu den Flaggschiffen des jungen Startup-Verlags gehörte. Ich kannte sie damals noch nicht. Es gab sie auch erst seit knapp zweieinhalb Jahren. Ich begann also in ihr zu blättern – und hatte sofort Feuer gefangen. Eine Zeitschrift von jungen Juristen für junge Juristen, die sich um deren Sorgen und Nöte kümmert, sie gut informiert und dazu noch bestens unterhält! Vor allem aber gab es in der Justament auch immer etwas zum Lachen. Da schrieb eine Jura-Studentin anonyme Tagebücher, da gab es eine Foto-Love-Story genau wie in der Bravo, nur mit jungen Juristinnen und Juristen. Kurz gesagt, die Justament war ganz nach meinem Geschmack, und ich hatte in diesem Moment für mich entschieden, an ihr mitwirken zu wollen, wenn man mich nur lassen würde.

Und tatsächlich: Schon für die nächste Ausgabe konnte ich meinen Debüt-Text schreiben. Seitdem war ich immer dabei und durfte fünf Jahre später sogar das Zepter übernehmen. Doch bald darauf kam die Finanzkrise, und der Anzeigenmarkt brach ein. Unsere Zeitschrift kriselte, schleppte sich noch ein paar Jahre so durch – und wurde dann zum Pflegefall. Keine Print-Ausgaben mehr! Das war die bittere Konsequenz. Aber schließlich gibt es ja noch das Internet. Fortan übernahm ich also mit einigen hartgesottenen Mitstreitern die Intensiv-Pflege der Homepage unseres pflegebedürftigen Magazins. Und siehe da: Es gibt uns noch heute. Verändert zwar im Laufe der Jahre, abgespeckt und reduziert. Aber jede Woche kommt etwas Neues auf die Seite. The Show Must Go On!

In diesem Sinne: Auf die nächsten 25 Jahre!