Immer viel zu tun

Der 2. Band des „Münchener Handbuchs Arbeitsrecht“ zum „Individualarbeitsrecht II“in 6. Auflage

Rüdiger Rath

Zum dauerhaften und zuverlässigen Brot- und Buttergeschäft der Rechtsanwälte zählt zweifellos das Individualarbeitsrecht, das in Abgrenzung zum Kollektivarbeitsrecht die Rechtsbeziehungen zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber auf individueller Ebene regelt. Doch hängt es dann von der Komplexität des jeweiligen Falls ab, ob man ihn entweder als Generalist noch selbst zu bearbeiten vermag oder den Mandanten an einen hochspezialisierten Experten für Arbeitsrecht verweisen muss. Dieser verfügt dann neben seiner obligatorischen Expertise in der Regel auch über die einschlägigen Arbeitshilfen wie die entsprechend voluminösen und inhaltlich breit aufgestellten (und daher auch dementsprechend kostspieligen) Handbücher. Doch auch für den nur gelegentlich mit Arbeitsrecht befassten Praktiker ist die Anschaffung eines solchen Handbuchs für Arbeitsrecht zumindest eine Überlegung wert.

Der nun in 6. Auflage erschienene 2.Band des „Münchener Handbuchs Arbeitsrecht“ zum „Individualarbeitsrecht II“ hat den Vorzug, dass in ihm wesentliche Bereiche des Individualarbeitsrechts abgedeckt sind. Thematisch erfasst er insbesondere die Beendigung von Arbeitsverhältnissen, die Änderung von Arbeitsbedingungen, Sondergestaltungen von Arbeitsverhältnissen, Berufs- und Betriebsdifferenzierungen im Arbeitsverhältnis, Kirchliches Arbeitsrecht, Arbeitsschutzrecht und das Recht der betrieblichen Altersversorgung. Allerdings knüpft er direkt an den 1. Band zum „Individualarbeitsrecht I“ an, und wer vollständig über alle Aspekte des Individualarbeitsrechts informiert sein will, müsste sich diesen dann eigentlich auch noch anschaffen…

Der neue Band 2 berücksichtigt die aktuelle Rechtsprechung (insbes. Kündigungsrecht, Massenentlassungen, BEM) sowie rechtliche Neuerungen zur Arbeitszeit(erfassung), zum Hinweisgeberschutz und zum Kirchenrecht (Katholische Grundordnung 2022, EKD-Mitarbeitsrichtlinie 2023). Kurzum, für alle, die mehr oder weniger regelmäßig mit Individualarbeitsrecht zu tun haben, kann der 2. Band des Münchener Handbuchs eine wertvolle Hilfe sein.

Münchener Handbuch Arbeitsrecht, Band 2: Individualarbeitsrecht II

Verlag C.H. Beck, 6. Auflage 2024

2.863 Seiten; 219 Euro

ISBN: 978-3-406-81052-7