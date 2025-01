Rechtsfragen rund um die Aktie

Der Heidel-Kommentar zum Aktienrecht in 6. Auflage

Ludwig Deist

Das Aktienrecht als Spezialgebiet des Gesellschaftsrechts befasst sich mit den Rechtsverhältnissen der Aktiengesellschaften (AGs) und der Kommanditgesellschaften auf Aktien (KGaAs), vor allem was die Gründung, die Rechtsverhältnisse zwischen der Gesellschaft und den Gesellschaftern, etwaige Kapitalmaßnahmen sowie die Auflösung der Gesellschaften betrifft. Wer in diese anspruchsvolle Materie einsteigen bzw. vertiefter in sie eindringen möchte, hat die Wahl zwischen recht allgemein gehaltenen Einführungsbüchern, sogenannten Kurzkommentaren zum Aktiengesetz, einschlägigen Handbüchern sowie den hochpreisigen mehrbändigen Großkommentaren. Und dann gibt es aber auch noch den „Heidel“, der längst als Institution im Aktienrecht gilt, weil er als „einziger Großkommentar zum Aktiengesetz in einem Band“ (so die Verlags-Anpreisung von Nomos) gewissermaßen das Beste aus mehreren Darstellungskategorien in sich vereint. In ihm wird nicht nur das Aktiengesetz wissenschaftlich anspruchsvoll und dabei höchst praxisnah kommentiert, sondern werden gleichzeitig auch alle praxisrelevanten kapitalmarktrechtlichen Vorschriften eingehend erläutert. Praxisrelevant bedeutet dabei vor allem, dass rein akademische Gelehrtenstreits tendenziell eher ausgespart bleiben und dem Leser stattdessen praktikable Lösungsansätze offeriert werden. So bleibt kaum eine Rechtsfrage rund um die die Aktie, die AG, ihre Aktionäre und das Wertpapierrecht ausgespart.

Die 6. Auflage berücksichtigt eine Fülle an Gesetzesänderungen seit der Vorauflage von 2019 , etwa das Sanierungs- und InsolvenzrechtsfortentwicklungsG, das FinanzmarktintegritätsstärkungsG, das Gesetz zur Umsetzung der Digitalisierungsrichtlinie MoPeG 2024, das Gesetz zur weiteren Stärkung des Anlegerschutzes sowie die Sanktionsdurchsetzungsgesetze I und II (WpHG), das Gesetz zur weiteren Ausführung der EU-ProspektVO (WpHG), das Gesetz zur Umsetzung der UmwandlungsRL (SpruchG) ZuFinG und schließlich die Neufassung des Corporate Governance Kodex. Nochmals erweitert ist die Kommentierung der wichtigsten Vorschriften der MAR, die Darstellung der zentralen Vorschriften der Europäischen Aktiengesellschaft Benutzerfreundlich, und aus einer Hand vernetzt dargestellt werden insbesondere alle notwendigen europarechtlichen Bezüge und die steuerlichen Folgen der wichtigsten Gestaltungsformen.

Als Zielgruppe dieses Werkes kommen neben Vorständen, Aufsichtsräten, Juristinnen und Juristen aus der Unternehmenspraxis, der Richterschaft, der Rechtsanwaltschaft, der Steuerberatung und der Wirtschaftsprüfung auch Studierende sowie Referendarinnen und Referendare mit wirtschaftsrechtlichem Schwerpunkt in Betracht.

Thomas Heidel (Hrsg.)

Aktienrecht uznd Kapitalmarktrecht (Kommentar)

Nomos Verlag, 6. Auflage 2024

3489 Seiten; 269,00 Euro

ISBN:978-3-7560-0091-3