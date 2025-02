Immer ein guter Fang

Der Fischer-StGB-Kommentar in 72. Auflage

Ludwig Deist

Man tritt dem mittlerweile 71-jährigen Ex-BGH-Richter, Strfrechts-Prof, scharfzüngigen ZEIT- und SPIEGEL-Kolumnisten, gelegentlichen Promi-Anwalt (als Of Counsel für die Kanzlei Gauweiler & Sauter) und schließlich auch noch (zwei Jahrzehnte lang) Kommentator des Strafgesetzbuchs in Alleinarbeit (!) wohl nicht zu nahe, wenn man ihn als eine der schillerndsten Persönlichkeiten in der Welt des Rechts hierzulande bezeichnet. „Am Fischer kommt keiner vorbei“, heißt es in der Verlags-Eigenwerbung. Und in der Tat: Der Fischer-Strafrechtskommentar gilt als d a s Referenzwerk in diesem Rechtsgebiet. Natürlich liegt das auch am jährlichen Erscheinen und am vergleichsweise moderaten Anschaffungspreis – schließlich ist „der Fischer“ zum zweiten Staatsexamen zugelassen und somit quasi ein Pflichtkauf für Referendare -, doch auch unter Praktikern ist kaum eine StGB-Kommentierung so beleumundet wie Fischer. Selbst für absolute Koryphäen kommt vor dem Nachschlagen in der Champions-Klasse der mehrbändigen Werke in der Regel zuerst der Griff zum Fischer.

Die frisch erschienene 72. Neuauflage berücksichtigt vollständig die Literatur, Rechtsprechung und Gesetzgebung mit dem Stand Herbst 2024. Es wurden acht Vorschriften geändert und zwei Vorschriften – § 108f StGB (Unzulässige Interessenwahrnehmung) und § 234b StGB (Verschwindenlassen von Personen) – kamen neu hinzu. Ebenfalls erläutert sind die Novellierungen durch das CannabisG. Darüber hinaus sind in das Werk einige hundert neue Entscheidungen der im vergangenen Jahr ergangenen Rechtsprechung eingearbeitet.

Die eigentliche Neuerung betrifft aber gar nicht die Inhalte, sondern das Zustandekommen der Kommentierung. Nach mehr als zwei Jahrzehnten Alleinbearbeitung durch den Namensgeber kommen in der Neuauflage nämlich zwei neue Autoren hinzu: Dr. Stephan Anstötz und Dr. Hans-Joachim Lutz, beide Richter am BGH, denen Thomas Fischer großmütig ein paar Paragraphen abgegeben hat. Ob sie ihn wohl irgendwann beerben sollen?

Thomas Fischer

Strafgesetzbuch (Kommentar)

Verlag C.H. Beck, 72. Auflage 2025

2793 Seiten; 115,00 Euro

ISBN: 978-3-406-82044-1