Premiumklasse mit Tradition

Der Anders/Gehle ZPO-Kommentar in 83. Auflage

Rüdiger Rath

Ein Tradionskommentar mit sage und schreibe schon 83 Auflagen, dessen Erstauflage bereits vor mehr als einem Jahrhundert erschienen ist (genauer gesagt: 1924): das ist die ZPO-Kommentierung von Anders/Gehle. Und wer jetzt einwendet, dass sein prominentes Herausgeberpaar Monika Anders und Burkhard Gehle da doch noch längst nicht geboren war, muss wissen, dass diese beiden Urgesteine der deutschen Juristenausbildung – bekannt vor allem durch ihr Standardwerk zum Assessorexamen im Zivilrecht – als Namensgeber dieses Großkommentars erst seit drei Auflagen firmieren. Gewissermaßen sind die beiden nämlich in die Bresche gesprungen, die sich aufgetan hat, als man beim Beck-Verlag vor einigen Jahren diverse Werke NS-belasteter Juristen (die Kritiker werden sagen: endlich) umbenannt hat. Und neben Palandt, Schönfelder und Maunz/Dürig musste eben auch der Baumbach/Lauterbach-ZPO-Kommentar dran glauben, der auf Adolf (sic!) Baumbach (1874-1945) zurückgeht, dem seine „aktive Rolle“ im Dritten Reich vorgehalten wurde. Da halfen ihm dann auch seine unbestrittenen Verdienste bei der Entwicklung der „Baumbachschen Kostenformel“ zur Berechnung der Gerichtskosten bei Streitgenossen nichts mehr…

Anders/Gehle formely known as Baumbach/Lauterbach bringt seine Benutzer also schon seit Generationen – wie es im Werbeslogan des Verlags heißt – „sicher durch den Zivilprozess“. Als voluminöser Großkommentar der alten Schule fängt er gewissermaßen dort erst richtig an, wo der schlankere und populärere Thomas/Putzo aufhört. Die Neuauflage berücksichtigt neben der Einarbeitung der aktuellen Rechtsprechung die zivilprozessrechtlich relevanten Reformgesetze wie z.B. Gesetz zur weiteren Digitalisierung der Justiz, Postrechtsmodernisierungsgesetz, Gesetz zur Förderung des Einsatzes von Videokonferenztechnik, 2. Gesetz zur Reform des Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetzes, das Kreditzweitmarktförderungsgesetz sowie eine Kurzkommentierung zum kommenden Justizstandort-Stärkungsgesetz und zur geplanten Reform des Schiedsverfahrensrechts sowie zum Gesetz zur Einführung eines Leitentscheidungsverfahrens beim BGH u.v.m. Kurzum, der Anders/Gehle bietet aktuelle, zuverlässige und vor allem vertiefte Unterstützung im Zivilprozess.

