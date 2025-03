Fundgrube von Entscheidungsmaterial

Der Noack/Servatius/Haas-Kommentar zum GmbH-Gesetz in 24. Auflage

Cornelia Knappe

Im GmbH-Recht kommt es in vieler Hinsicht besonders auf die Rechtsprechung an, denn das GmbH-Gesetz umfasst gerade einmal 88 Paragraphen. Es regelt die Errichtung der Gesellschaft (§§1-12), die Rechtsverhältnisse der Gesellschaft und der Gesellschafter (§§13-34), die Vertretung und Geschäftsführung (§§35-52), ferner noch Abänderungen des Gesellschaftsvertrags (§§53-59), die Auflösung und Nichtigkeit der Gesellschaft (§§60-77), Sondervorschriften bei Beteiligung des Bundes (§77a) sowie Ordnungs-, Straf- und Bußgeldvorschriften (§78-88). Und dann ist auch schon Schluss. Wie viele Seiten mag also wohl eine Kommentierung dieses mickrigen Gesetzchens enthalten? Im Falle der frisch erschienenen 24. Auflage des bewährten Standardkommentars zum GmbH-Gesetz von Noack/Servatius/Haas sind es: mehr als 2.400! Vor allem auf die Praktikerin und den Praktiker fokussiert, nimmt der Noack/Servatius/Haas seine Benutzerinnen und Benutzer gleichsam an die Hand und liefert ihnen die Aufbereitung unzähliger Fragestellungen zum GmbH-Recht. Darüber hinaus finden sich in ihm die bereits eingangs erwähnten einschlägigen Gerichtsentscheidungen in großer Zahl.

Die Neuauflage berücksichtigt die gesetzlichen Änderungen durch das Gesetz zur Ergänzung der Regelungen zur Umsetzung der DigitalisierungsRL sowie die Änderungen des UmwG anlässlich der Umsetzung der UmwandlungsRL in nationales Recht. Aufgrund der Aufhebung des § 64 GmbHG wurden die Ausführungen zum Insolvenzrecht neu strukturiert. Entsprechend der gesetzgeberischen Entscheidung werden nun die Vorschriften zur InsO – §§ 15a, 15b u.a. – und zum AnfG (§§ 6 und 6a) als separate Kommentierungen aufgenommen. Neu sind ferner die Ausführungen zur Compliance und zu virtuellen Versammlungen. Fazit: Der Noack/Servatius/Haas bleibt auch weiter die bewährte Stütze im GmbH-Recht.

Noack / Servatius / Haas

GmbHG (Kommentar)

Verlag C.H. Beck, 24. Auflage 2025

2.410 Seiten; 189,00 Euro

ISBN: 978-3-406-80333-8