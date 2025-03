Basiswissen Wirtschaftskriminalität

Das „Handbuch Wirtschafts- und Steuerstrafrecht“ in 6. Auflage

Rainer Stumpf

Von Bertolt Brecht stammt das schöne Bonmot „Was ist schon ein Bankraub gegen die Gründung einer Bank?“ Und es trifft sicherlich zu, dass die primitiveren Formen von Kriminalität, in denen der Einsatz von körperlicher Gewalt eine Rolle spielt, verblassen angesichts der nahezu unendlichen Möglichkeiten der „Kriminalität in Nadelstreifen“, wie man sie zumindest früher genannt hat, als die wichtigsten Firmenlenker der Welt noch nicht im Hoodie daherkamen… Aktuell muss man aber sogar sagen, dass angesichts der technischen (und zweifellos auch der weltweiten politischen) Entwicklungen die Wirtschaftskriminalität in ganz großem Stil eine außergewöhnliche Blütezeit erlebt. Das nun bereits in 6. Auflage erschienene „Handbuch Wirtschafts- und Steuerstrafrecht“ aus dem Beck-Verlag, das sich auf ein breit aufgestelltes Autorenteam aus Justiz, Anwaltschaft, Wissenschaft, Wirtschaft und Verwaltung stützt, geht zur Genüge auf alle einschlägigen Trends ein. Einmal mehr bringt es das ganze Spektrum der Wirtschaftskriminalität auf den neuesten Stand – samt anschaulicher Schilderung der Delikte und wirtschaftlichen Abläufe, so dass man mitunter befürchten muss, das Buch könnte, wenn es in falsche Hände fiele, auch als vorzügliche Inspirationsquelle für Gangster dienen…

Die Neuauflage reflektiert umfassend die sich dynamisch verändernden Erscheinungsformen wirtschaftskrimineller Handlungen und entspricht somit den aktuellen Anforderungen und Entwicklungen, etwa durch ein zusätzliches Kapitel zu den Sanktionen und deren Durchsetzung bei Embargoverstößen, die umfassende Behandlung des StaRUG, ein eigenes Kapitel zu Blockchain und Kryptowerten im Strafrecht sowie durch erweiterte Ausführungen zur Datenlieferungsvereinbarung und vor allem den verfahrensrechtlichen Auswirkungen des Datenschutzes. Kurzum, das Werk mit Bearbeitungsstand Herbst 2024 ist eine wertvolle Hilfe für Rechtsanwaltschaft, Staatsanwaltschaft, Richterschaft, Wirtschaftsunternehmen, Steuerberater und Polizeibehörden – und hoffentlich nicht auch gleichzeitig für Kriminelle.

Wabnitz / Janovsky / Schmitt

Handbuch Wirtschafts- und Steuerstrafrecht

Verlag C.H. Beck, 6. Auflage 2025

2.619 Seiten; 249,00 Euro

ISBN: 978-3-406-80780-0