Für Fach- und Nichtfachanwälte

Das „Handbuch Bank- und Kapitalmarktrecht“ in 6. Auflage

Cornelia Knappe

Das ist doch mal eine Innovation: Das nur alle Jubeljahre erscheinende, zuletzt 2018 in 5. Auflage erschienene „Handbuch des Fachanwalts Bank- und Kapitalmarktrecht“ hat in der Neuauflage den Fachanwalt aus seinem Namen gestrichen und firmiert nun lediglich noch als „Handbuch Bank- und Kapitalmarktrecht“. Zwar wurde dieses Buch einst parallel zur Entwicklung des Konzepts für den Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht durch die Arbeitsgemeinschaft Bank- und Kapitalmarktrecht im Deutschen Anwaltverein konzipiert, und auch die Themen im Handbuch decken exakt und vollständig die Vorgaben der Fachanwaltsordnung ab (und gehen an einigen Stellen noch über diese hinaus). Doch wollen die Herausgeber, wie es im Vorwort heißt, nunmehr deutlich machen, „dass sich dieses Buch nicht nur an (angehende) Fachanwälte und Fachanwältinnen richtet“. Zielgruppe seien vielmehr alle Praktiker – vornehmlich Rechtsanwälte und Syndizi -, die sich mit Fragestellungen aus dem Bereich des Bank- und Kapitalmarktrechts beschäftigen.

Man kann den Herausgebenden zu diesem Schritt nur gratulieren, denn er senkt die Hemmschwelle, insbesondere als Novizin oder Novize mit gelegentlichen Berührungspunkten zur Thematik, aber ohne Fachanwaltsambitionen auf diesem Gebiet zu diesem Werk zu greifen, doch beträchtlich. Und tatsächlich kann dieses Handbuch auch jenen Praktikerinnen und Praktikern, die nicht täglich mit Fragen des Bank- und Kapitalmarktrechts im engeren Sinne zu tun haben, gute Dienste leisten.

In der Neuauflage finden sämtliche Änderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen sowie die Entwicklung in der einschlägigen Rechtsprechung und Literatur Berücksichtigung. Ein besonderes Augenmerk fällt auf die immer schnellere Digitalisierung: Bitcoin, Blockchain, elektronische Wertpapiere – das sind nur einige Buzzwords, die für die rasante Entwicklung hin zu einem digitalen Bank- und Kapitalmarktrecht stehen. FinTechs sind auf dem Vormarsch. Die damit einhergehenden rechtlichen Rahmenbedingungen sind praxisnah abgebildet.

Autorinnen und Autoren des Handbuchs sind auch in dieser Auflage sowohl Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, die überwiegend Banken und Sparkassen beraten, als auch Rechtsanwält:innen, die ausschließlich oder mehrheitlich Verbraucher vertreten. Dem Team gehören auch Syndikusanwältinnen und Syndikusanwälte an, die mit ihrem internen Know-how zu den Abläufen in einer Bank oder Sparkasse und zur Funktionsweise des komplizierten Bankgeschäfts komplexe Fragen anschaulich und verständlich erörtern. Fazit: Ein hilfreiches Handbuch – nicht nur für Fachanwältinnen und Fachanwälte.

Assies / Beule / Heise

Handbuch Bank- und Kapitalmarktrecht

Carl Heymanns Verlag / Wolters Kluwer, 6. Auflage 2025

2.126 Seiten; 249,00 Euro

ISBN: 3-452-29854-6